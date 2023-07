Les NeuCP cherchent à se frayer un chemin ESG

Les NeuCP cherchent à emboîter le pas des autres marchés basculant vers l’ESG. Il en va de l’attractivité du marché comme des avancées de l’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Pourtant, la Banque de France, autorité de tutelle du marché des ex billets de trésorerie et certificats de dépôt de droit français, a mis en place, en mars 2022, une documentation financière pour les NeuCP ESG et les NeuMTN ESG, afin de favoriser une présentation homogène des informations clés sur les caractéristiques ESG de l’émetteur et l’utilisation prévue des fonds.

CompartimentsLe dispositif prévu est flexible : « Dans le cadre de la documentation NeuCP ESG, l’émetteur peut créer à la fois un programme d’émission vanille et un programme à compartiments E, S et G en fonction de ses projets de refinancement, explique Christine Mahamba, directrice au sein de l’activité monétaire de la salle de marché de la BRED. Afin d’éviter une lourdeur administrative pour les émetteurs, il est également possible de créer un unique programme pour lequel il faut mentionner le plafond pour chaque compartiment E, S, G et vanille.»

Pourtant, les émissions de NeuCP ESG ne décollent toujours pas, dans un marché par ailleurs dynamique, avec une dizaine de nouveaux émetteurs corporates depuis un an et régulièrement un encours des émetteurs non financiers entre 60 et 70 milliards d’euros. Seulement trois programmes ESG existent à ce jour, émanant d’émetteurs ESG par nature comme l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et Ile-de-France Mobilités ou d’une banque, Crédit Mutuel Arkea qui a créé des programmes E, S et G de montants plutôt limités en plus de son programme classique. « L’encours des NeuCP ESG représente 3 milliards d’euros, soit 1% du marché total, malgré la demande forte des fonds monétaires pour des actifs responsables, souligne Frédéric Fadat, directeur du Desk Papier commercial chez Crédit Agricole CIB. Si l’on prend en compte les programmes ESG des EuroCP, on atteint tout au plus 10 programmes de papier commercial en Europe. »

De fait, tous les marchés du papier commercial sont touchés par la difficulté de flécher de fonds levés à court terme vers des actifs de nature ESG. « Ainsi que le recommande la Banque de France, l’argent levé à court terme doit servir en priorité au financement du besoin en fonds de roulement, dans une optique de saine gestion du bilan, rappelle Frédéric Fadat. Or il est difficile de flécher des financements à moins d’un an vers des projets ESG de court terme. Et de toute façon, les émetteurs ont intérêt à garder leurs actifs ESG pour des financements à long terme qui leur assurent une prime. » En attendant, les investisseurs se calent sur leur propre notation attribuée aux émetteurs mais nul doute que leurs investissements seraient plus conséquents et plus avantageux pour les émetteurs avec des programmes ESG bien fléchés.

Traçabilité

Plusieurs tentatives se font jour pour améliorer la situation. « Afin de rendre le marché du NEUCP ESG plus attractif, il est primordial de pouvoir différencier les différents compartiments au travers des codes, ce qui rendrait le marché secondaire plus liquide. Des réflexions sont engagées en ce sens avec le groupe de place au sein de l’ACI ainsi qu’Euroclear et la Banque de France », déclare Christine Mahamba. Euroclear confirme plancher sur le sujet. « Le suivi des émissions ESG via un code Isin représente une des options, indique la centrale de règlement-livraison. Il faut que la structure du code Isin respecte les standards et les obligations des agences nationales de numérotation et celles de la normalisation ISO. Nous étudions aussi des voies alternatives comme la classification des instruments financiers (CFI) and celle des abréviations pour les instruments financiers (FISN), nos études concernant plusieurs classes d’actifs. »

La relance du groupe de place est souhaitée par certains acteurs du marché, d’autant que les émetteurs seraient au rendez-vous. «Nous recevons beaucoup de demandes d’informations de la part d’émetteurs corporate en vue d’émissions de NEUCP ESG », assure Christine Mahamba. Peut-être vont-ils se mobiliser pour parvenir à leurs fins. « Au fur et à mesure que l’excédent de liquidité va se réduire, les émetteurs devraient montrer plus d’ingéniosité pour attirer les investisseurs qui seront plus sélectifs », prévoit Frédéric Fadat. Certains corporates pensent déjà à des solutions comme l’affectation d’une partie du rendement des actifs financés à une cause ESG dans l’éventualité où l’émetteur, qui aurait mis en place un programme ESG basé sur la réalisation d’objectifs vertueux ne parviendrait pas à les réaliser dans le laps de temps imparti. »