Les gros retards de paiement augmentent en Europe et en France

Le contexte économique difficile se reflète dans les retards de paiement des entreprises. L’étude détaillée que vient de publier Altares montre, certes, une moyenne de 13 jours en Europe et de 12 jours en France, conforme à l’historique. Elle met toutefois en évidence des signes annonciateurs d’une situation de trésorerie difficile pour toute une frange d’entreprises dont les retards prennent de l’ampleur, alors que la moitié des structures paient leurs fournisseurs avec ponctualité.

Plus d’entreprises ponctuelles

En Europe, la situation se dégrade en particulier en Belgique depuis quatre trimestres, avec une part des grands retardataires au plus haut (6,4%) depuis deux ans. Sinon, globalement, les entreprises sont plus nombreuses à payer dans les temps, à 49,9%. Le Portugal reste à la traîne, avec plus de 15% des entreprises payant avec plus de 30 jours de retard.

En Espagne, la proportion atteint près de 10%, en Italie près de 12%. Dans le Nord de l’Europe au contraire, en dehors de la Belgique, les retards sont de moins de 7 jours aux Pays-Bas, de 4 jours en Allemagne et le Royaume-Uni améliore sa situation avec moins de 14 jours de retard.

Les retards de paiements au deuxième trimestre 2023, selon Altares. -

En France, La proportion de bons payeurs est à son plus haut historique, tout proche de 50% (49,3%). Mais le retard moyen augmente du fait de gros retards, à plus de 30 jours, qui augmentent à 7,6% (5,7% il y a un an).

La trésorerie des TPE se dégrade

L’étude constate des tensions fortes chez les entreprises de taille réduite. Les retards des entreprises de 50 à 200 salariés s’allongent de plus d’une journée sur un an à 12,4 jours au deuxième trimestre 2023. Les TPE accusent des retards de plus de 12 jours aussi, un niveau inhabituel, les auteurs de l’étude anticipant une détérioration à venir. Chez les ETI et les grandes entreprises, les retards moyens avoisinent 18 jours.

Le secteur BtoC affiche les plus mauvais scores, pendant que le bâtiment reste exemplaire et que l’immobilier dérape à plus de 17 jours de retard.