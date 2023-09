Les entreprises du monde entier sont attirées par l’Asie du Sud-Est.

Le Sud-Est asiatique représente une forme d’Eldorado pour les entreprises internationales. Une enquête conduite par le groupe bancaire HSBC - ex Hong Kong and Shanghai Banking Corporation – auprès de plus de 3500 entreprises en fin juillet dernier montre à quel point les pays de l’Asean (Association du Sud-Est asiatique) sont jugés porteurs pour les affaires. Les professionnels interrogés dirigent des entreprises basées dans les neuf grands marchés mondiaux - Chine continentale, Inde, Royaume-Uni, France, Allemagne, Etats-Unis, Australie, Hong Kong et pays du Golfe – et attendent en moyennes une croissance de leurs ventes dans la région de 23%.

Confiance

Ce taux représente quatre à cinq fois le taux de croissance dans la région, de 4,6% cette année : « Les entreprises du monde entier sont de plus en plus confiantes dans l’idée de se développer en Asie du Sud-Est », déclare Amanda Murphy, Head of Commercial Banking for South and Southeast Asia chez HSBC.

En outre, les entreprises mondiales s’attendent à une augmentation de leurs opérations de fusions et acquisitions en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années, à 24% en moyenne et 75% pour les entreprises françaises.

En pratique, pour le quart, voire le tiers d’entre elles, les entreprises prévoient de se renforcer en priorité là où elles sont déjà actives, celles françaises visant surtout la Malaisie et l’Indonésie pour de nouveaux développements.



Jeune économie

Avec 660 millions d’habitants, la région représente la cinquième économie mondiale. Parmi ses atouts aux yeux des dirigeants, elle est considérée comme un espace connecté aux chaînes d’approvisionnement, avec une main d’œuvre qualifiée, une économie numérique en pleine croissance et des salaires concurrentiels pour le quart environ des répondants. En France, on considère aussi les attraits d’un environnement politique et réglementaire favorable (20% des répondants), et la taille du marché (20%).

Mais celui-ci n’est pas sans défis, comme, aux yeux des Français, la bonne compréhension des lois locales (20%) et le coût de la logistique pour s’implanter dans la zone Asean. Pour les entreprises au niveau global, c’est la stabilité financière et plus précisément le niveau de l’inflation, le taux de change, la hausse des taux d’intérêts qui sont en tête des freins au développement des relations commerciales avec la zone (32%).