Les entreprises accélèrent les refinancements anticipés

Fin de l’abondance pour les financements des entreprises. Celles-ci sont à présent en train de réfléchir à la meilleure façon de se protéger contre les problèmes qui pourraient résulter du resserrement monétaire en cours de mise en œuvre depuis l’été dernier. En effet, les banques réduisent la taille de leur bilan. Même si personne ne redoute de «credit crunch» - les statistiques font toujours état d’une hausse du crédit octroyé, spécialement en France – les entreprises s’emploient à éviter tout problème de liquidité, et à se donner une marge de manœuvre en prolongeant leurs facilités en place. «Les statistiques indiquent un mur de dette en 2025 et en 2026 et, de fait, un nombre conséquent d’entreprises commencent à refinancer leur dette par anticipation. Ce calendrier semble approprié pour éviter tout risque de liquidité», indique Philippe Berneur, vice-président de la commission Financement de l’AFTE.

On vient de voir ainsi TDF refinancer par anticipation sa ligne bancaire renouvelable («revolving credit facility» ou RCF) à échéance fin 2025. «Nous avons voulu anticiper l’échéance de nos financements dans une optique de prudence et pour nous assurer une marge de manœuvre», commente Robin Phavorin, directeur financier adjoint de TDF. Dans le même temps, la société en profite pour augmenter ses lignes. «Nous avons opté pour un refinancement complet afin d’accompagner le développement de l’activité : la RCF passe de 250 à 325 millions d’euros et nous obtenons des banques un financement d’investissement de 175 millions d’euros, ajoute Robin Phavorin. Le prix est un peu plus élevé que dans la facilité en place, la documentation restant similaire avec, principal changement, un covenant financier de dette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) adapté qui passe à 7». Détenue par des fonds d’investissement, la société cherche un repreneur et doit donc présenter des perspectives de financement dégagées. Elle est en train, par ailleurs, de tester le marché obligataire pour un refinancement anticipé également. «L’émission obligataire en cours doit permettre éventuellement de rembourser par anticipation une portion d’une tombée intervenant en 2026, pour lisser les maturités avec une nouvelle souche à 2028, le groupe ayant des échéances en 2026 et 2029», explique Robin Phavorin.

Incertitude sur les taux d’intérêt

Mais souvent, face à l’augmentation des taux depuis un an – elle a atteint en moyenne 250 points de base pour les entreprises -, les groupes emprunteurs, qui habituellement se refinancent un an avant l’échéance des prêts, se retrouvent face à une alternative : attendre une baisse des taux ou au contraire se refinancer dès à présent pour ne pas subir la poursuite de la hausse. En effet, le marché anticipe encore une hausse de 50 points de base d’ici à la fin de l’automne.

Aussi, les entreprises optent souvent pour la mise en jeu de clauses «amend & extend» (A&E) qui sont plus faciles à mettre en œuvre : l’emprunteur garde son pool bancaire et les contrats sont à peu près inchangés. «Fin 2022 et début 2023, les entreprises ont opéré un recours plus ou moins marqué aux clauses ‘amend and extend’ de leur contrat de crédit en anticipation d’une poursuite de la hausse des taux permettant ainsi une prorogation de leur crédit jusqu’à deux à trois ans», indique Paulo Nave, responsable des financements corporate de la Bred. Les coûts associés à un A&E sont moins importants que ceux relevant d’un refinancement, les délais de mise en application beaucoup plus courts et nous exonèrent des contraintes liées à la mise en place d’un refinancement dans un contexte de marché plus incertain.» De fait, un refinancement implique un appel d’offres, avec parfois des demandes des banques de due diligences et de mises à jour de documents.

La mise en jeu de ces clauses s’effectue toutefois dans des conditions moins aisées qu’avant. Ainsi, certaines banques, notamment étrangères, demanderaient une révision des marges, pour répercuter, en plus de la hausse de l’Euribor, l’augmentation du coût du risque. En outre, les commissions bancaires peuvent être plus élevées qu’avant, leur niveau étant traditionnellement équivalent au quart des commissions d’un financement nouveau. «Depuis peu, on observe une augmentation des coûts associés à ces A&E, notamment parce qu’ils peuvent être assimilés par les banques à un quasi-refinancement compte tenu des maturités plus longues que celles prévues initialement. Ces commissions d’A&E peuvent atteindre des niveaux significatifs suivant la qualité de la contrepartie et le secteur d’activité», évoque Paulo Nave. Enfin, toutes les banques n’acceptent plus systématiquement la mise en jeu de ces clauses. «Des banques du pool existant peuvent décider de ne pas accepter un A&E et de rester sur les maturités initiales, conduisant les entreprises à gérer plusieurs murs de dette», rapporte Paulo Nave.

Triplement des coupons sur l’obligataire

Pour les refinancements obligataires, l’horizon s’est dégagé après un marché difficile d’accès, voire fermé pour le high yield, l’an dernier. Les entreprises sont enclines à la prudence là aussi. «On voit certaines entreprises augmenter leurs lignes de sécurité», indique Philippe Berneur. En fin 2022, Fnac Darty avait innové avec une ligne de liquidité mise en place en prévision d’une tombée obligataire en mai 2024, donc plus d’un an à l’avance et depuis, d’autres groupes lui auraient emboîté le pas.

Actuellement, le marché est animé par les refinancements des échéances des deux prochaines années. «Il y a beaucoup de tombées obligataires en 2024 et 2025 à refinancer, alors que les entreprises cherchent légitimement à conserver une liquidité importante dans un contexte macroéconomique incertain», explique Benjamin Sabahi, de Spread Resarch, responsable du pôle recherche crédit d’EthiFinance. Quitte, pour ceux fortement endettés, à absorber d’ores et déjà des coûts plus élevés : Telecom Italia vient d'émettre à 7,875% une souche «senior unsecured» à 5 ans contre des coupons de 3,625% et 4% pour les souches 2024 pour lesquelles le groupe a lancé concomitamment une offre de rachat. Les opportunités du marché sont mises en balance avec le renchérissement des prix. «Souvent, les coupons ont doublé, voire triplé, d’où l’hésitation des émetteurs pour se refinancer par anticipation, explique Benjamin Sabahi. Sur le marché high yield européen, les émissions ont atteint 30 milliards d’euros à ce jour, pour 23 milliards en 2022 et 71 milliards entre janvier et juillet 2021, le mur de la dette étant progressivement réduit.»

La précipitation ne s’imposerait donc pas pour les refinancements. Le high yield BB, qui représente le gros des tombées 2024 et 2025, trouve preneur sans peine. «Pour les notations B, la marge de manœuvre reste importante et ne devrait pas rencontrer de problème non plus, ajoute Benjamin Sabahi. Nous estimons à 1,6 milliard en 2024 le nombre detombées qui auront du mal à être refinancées en Europe et à 1,7 milliard celles de 2025.» Des montants limités.