Les défaillances d’entreprises retrouvent leur niveau d’avant-crise

Les difficultés des entreprises augmentent. Une étude d’Altares établit ainsi une hausse de près de 44% des procédures collectives ouvertes au premier trimestre de cette année, par rapport à la même période il y a un an. Avec un peu plus de 14 000 défaillances enregistrées, le premier trimestre reste, certes, dans la moyenne calculée par Altares sur 25 ans. Mais le rythme des défaillances paraît d’autant plus préoccupant que les assignations Urssaf ne gonflent pas encore les ouvertures de procédures : l’organisme de protection sociale a soutenu les entreprises pendant la crise et pour la relance mais il reprend progressivement les procédures de recouvrement. Les auteurs de l’étude s’attendent ainsi à un niveau de défaillances avoisinant, voire dépassant les 55 000 cas, moyenne historique.

Le niveau de 2019 est toutefois déjà parfois dépassé, notamment dans le cas des PME. Si les TPE représentent plus de 90% des entreprises défaillantes, les défaillances des PME et ETI bondissent de 60% sur un an pour atteindre 1125 cas, un niveau jamais vu depuis 2015. Les secteurs textile-habillement, bâtiment, transport routier de marchandises, restauration et les activités sociales sont touchés en premier lieu. L’étude du spécialiste de la donnée d’entreprise pointe comme signe plutôt défavorable sur la tendance l’extension des difficultés aux secteurs du BtoB alors que les problèmes se concentraient dans le BtoC l’an dernier.

Liquidations directes

L’analyse établit aussi que les TPE en difficultés sont immédiatement liquidées dans les trois quarts des cas. Le nombre de liquidations directes, près de 11 000 sur le trimestre, marquant un plus haut depuis 2017. Ainsi, les sauvegardes ne représentes que 2% de l’ensemble des procédures et les redressements judiciaires représentent moins d’un quart des jugements.