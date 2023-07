Les anticipations sur l’euro semblent incertaines

Il y a deux tendances majeures sur le marché des changes. La première, c’est la continuation de la dépréciation du dollar index qui fait sens étant donné que tout porte à croire que la Réserve Fédérale américaine aura beaucoup de mal à augmenter à deux reprises cette année les taux. Le processus de désinflation est bien entamé et les derniers chiffres de l’inflation plaident en faveur d’une pause après la hausse de la semaine prochaine.

Un plus haut sur l’Euro contre Yuan

La deuxième, c’est l’appréciation de l’euro qui est perceptible face au dollar américain mais également face au yuan chinois, par exemple. La paire EUR/CNH est à un point haut depuis sept ans. Cela s’explique par les anticipations que la Banque Centrale Européenne (BCE) va poursuivre son processus de durcissement monétaire plus longtemps que les autres principales banques centrales.

Selon nous, ce scénario n’est en rien certain. L’appréciation de l’euro repose en grande partie sur des anticipations erronées, ce qui signifie qu’on pourrait avoir un retour de balancier dans les séances à venir si la BCE ne confirme pas sa volonté d’augmenter son taux à la fois en juillet et en septembre.

🟢 Le marché est acheteur et la tendance sur la paire de devises est haussière.

🔴Le marché est vendeur et la tendance sur la paire de devises est baissière.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.