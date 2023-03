Le succès des obligations Relance se confirme

Financement. Comme attendu depuis quelques mois, l’enveloppe des obligations Relance est augmentée. Une douzaine d’investisseurs, notamment des assureurs et la Caisse des dépôts, ont prévu d’investir un milliard d’euros de plus dans le fonds de place destiné à financer en obligations subordonnées les PME et ETI. Ces financements à huit ans constituent des quasi-fonds propres, tout en évitant une ouverture du capital des entreprises. De leur côté, les investisseurs bénéficient d’une garantie de l’Etat permettant de couvrir jusqu’à 30% des premières pertes du fonds de place. De 1,7 milliard d’euros au départ, le fonds monté fin 2021 avec 19 assureurs devrait être investi d’ici à la fin du premier semestre. Or le dispositif a été prévu jusque fin 2023. En pratique, chacun des sept groupements de gestion se verra attribuer une nouvelle poche d’investissement, selon ses possibilités de déploiement. Après les sociétés matures, une licorne s’est invitée parmi les bénéficiaires du dispositif : Voodoo (photo), leader mondial des jeux vidéo mobiles qui a levé le mois dernier 30 millions d’euros pour financer sa croissance.