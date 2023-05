Le financement des entreprises via leurs actifs d’exploitation confirme sa vigueur

Les entreprises continuent de développer leurs financements garantis par des actifs. C’est ce qui ressort du bilan du premier trimestre 2023 de l’ASF qui rend compte à la fois d’une activité soutenue et du besoin de sécurité des prêteurs dans un contexte plus incertain. En financements locatifs d’équipement, la croissance atteint un taux élevé, 16%, avec des investissements atteignant 9 milliards d’euros. La progression confirme et accentue la hausse du dernier trimestre 2022 qui s’établissait à 9%. Elle tranche avec la même période il y a un an, où le marché progressait de 0,8% seulement.

Tous les produits locatifs sont concernés : la location avec option d’achat (+19,5%), la location sans option d’achat (+10,9%), laquelle recouvre la location financière (+16,7%) et la location longue durée (+6,4%). Les financements d’équipement sous forme de crédit classique sont en recul à -17,8% (0,9 milliard d’euros).

Côté affacturage, la hausse de l’activité n’est pas aussi forte mais élevée, à 5,8%, d’autant qu’elle fait suite à plusieurs trimestres de forte croissance, avec un taux annuel de plus de 15% l’an dernier. Le montant des nouvelles créances prises en charge au premier trimestre 2023 atteint 103,5 milliards d’euros. La tendance vaut à long terme : l’analyse de l’ASF met en évidence une production cumulée des quatre derniers trimestres à 427 milliards d’euros à fin mars, soit un volume d’activité qui a plus que doublé en dix ans. La France représente le premier pays d’affacturage en Europe, avec une part de marché de près de 18%.