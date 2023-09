Le dollar se nourrit de l’aversion au risque

Le renforcement du dollar américain est le principal marqueur de la rentrée. C’est perceptible face à l’euro avec une paire EUR/USD qui a atteint un point bas de trois mois cette semaine, notamment en raison des très médiocres chiffres de l’activité PMI en zone euro en août. C’est également palpable face au yuan chinois et face au yen japonais. Le 5 septembre, le yuan chinois a atteint un point bas face au dollar américain depuis 2007. Le dollar fort traduit un regain d’aversion au risque sur le marché des changes, du fait d’inquiétudes à propos de la dynamique économique mondiale. La devise américaine sert de valeur refuge dans ce contexte. Il est probable que le mouvement perdure à moyen terme car aucune amélioration économique n’est à l’horizon.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.