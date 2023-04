Le crédit bancaire aux entreprises suscite des vues contrastées

L’horizon est incertain mais les chiffres du crédit bancaire aux entreprises restent orientés à la hausse, imperturbablement. Les relevés de la Banque de France à fin février dernier montrent ainsi une croissance de près de 7%, autant ou presque que les mois précédents. Cette dynamique est toujours portée par les crédits à l’investissement (+7,3%), atteignant près de 600 milliards hors immobilier, mais aussi par les crédits de trésorerie (+5,7%), en légère hausse, à 340 milliards.

Les chiffres des crédits bancaires aux grandes entreprises peuvent expliquer en partie les tendances, ayant augmenté deux fois plus que la moyenne. « Si l’accès au crédit bancaire reste facile pour les grandes entreprises, il est plus compliqué pour les autres, depuis environ six mois, confirme Paul Guerrier, associé, June Partners, une société de conseil focalisée sur les ETI. Le phénomène concerne en particulier l’industrie. De même, la conjoncture et l’inflation ne facilitent pas les dossiers d’entreprises dans le BtoC ».

A lire aussi:

Fonds propres prudentiels.

En cette période d’attente de la clôture des comptes, les banques feraient plus de discrimination selon les profils d’entreprises. « Les banques redoublent de vigilance et souvent, elles se retranchent derrière les audits de la BCE et les exigences en fonds propres et les dossiers de crédit ont du mal à avancer, raconte Paul Guerrier. Mais les bons dossiers continuent de trouver du crédit. »

C’est surtout du côté des petites que les déceptions se font jour. Certes, le médiateur du crédit, qui est à l’écoute de ces structures en particulier, déclarait récemment, à la Convention de l’Anacofi (Association nationale des conseils financiers) la situation toujours favorable, constatant le nombre toujours faible de saisines dont il est l’objet. Il estimait toutefois que les entreprises se trouvaient à un « tournant », compte-tenu des contraintes s’accumulant à l’horizon. Les banques semblent d’ores et déjà intégrer cette vision. «Les banques se limitent et financent les très bons dossiers en se montrant plus restrictives dans leurs décisions de prêts. La tendance remonte à fin 2022, observe Jean-Louis Piccolo, président de la section Finance d’Entreprise de l’ANACOFI. Le secteur bancaire tient compte de paramètres liés au contexte, et on peut le comprendre, comme par exemple le coût de l’énergie et les augmentations de salaires de fin 2022 qui n’apparaissent pas dans les bilans de l’année dernière. » Les retours de terrain des adhérents de l’Association et les synthèses de sa Commission Finance d’Entreprise ne sont ainsi pas tout à fait alignés sur le dynamisme du crédit que montrent les statistiques officielles. Surtout, comme il arrive souvent en période de tensions économiques, « certains chefs d’entreprise « s’auto -censure » et estiment en amont que leur dossier sera certainement refusé ou accepté avec des conditions telles qu’ils n’iront pas au bout de leur demande, souligne Jean-Louis Piccolo. C’est souvent le cas des chefs d’entreprise qui ont un PGE en cours d’amortissement et dont la trésorerie est tendue. »