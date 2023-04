Le commissaire aux comptes satisfait le besoin de confiance

Plus de 240.000 mandats, représentant 13,5 millions de salariés et 5.180 milliards d’euros de chiffres d’affaires audités. Autant de chiffres, issus des déclarations d’activité 2021 et analysés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) dans le cadre de la 3e édition de son baromètre annuel, attestant selon elle de la place au cœur de l’économie des 11.243 précisément commissaires aux comptes personnes physiques en France.

La CNCC a dénombré 129.600 mandats de certification des comptes ayant été confiés à la profession par des entreprises sous les seuils de recours obligatoire à un commissaire aux comptes. Et parmi les 7.000 nouvelles nominations sous les seuils, 15% concernent des entreprises faisant de nouveau appel à ce professionnel après y avoir renoncé à la suite du relèvement des seuils au sein de la loi Pacte. Par besoin de confiance. «Des milliers de sociétés font appel à un commissaire aux comptes sans en avoir l’obligation réglementaire, pointe Yannick Ollivier, le président de la CNCC. C’est bien le signe que les dirigeants d’entreprise estiment que ce recours peut sécuriser, faciliter leur développement, les aider dans leur réussite. Avec à leurs côtés un allié indépendant et impartial». La profession de commissaire aux comptes est «une profession réglementée qui apporte de la confiance, les sociétés en ont besoin en interne comme auprès de toutes les parties prenantes, dont bien entendu les financeurs, privés ou publics», poursuit Yannick Ollivier.

Prévention

La CNCC a en parallèle de son analyse des déclarations d’activité réalisé en février dernier auprès de la profession un sondage ayant reçu plus de 1.800 réponses. Gage selon la CNCC de l’attention permanente à la prévention des difficultés, 85% des répondants indiquent avoir échangé avec les chefs d’entreprises sur les thématiques d’inflation, d’énergie, d’approvisionnement ou de ressources. L’appel à un tiers de confiance se fait selon Yannick Ollivier «bien au-delà de la réassurance purement économique, dans un accompagnement dans les multiples transitions auxquelles sont confrontées les entreprises».

Ces nouveaux besoins relèvent de fait selon la CNCC d’une demande d’informations plus ciblées, ou spécifiques à des domaines autres que celui de l’information financière, comme en témoignent l’augmentation et la diversification des missions d’attestations et de diagnostics demandées aux commissaires aux comptes. De fait, 46% des répondants au sondage de février ont indiqué avoir réalisé en 2022 des missions autres que la certification, dont 20% au moins six missions. Yannick Ollivier rappelle que «ces missions, au-delà des missions légales, ne sont pas du conseil, elles relèvent du diagnostic, de l’évaluation de la situation, ou d’attestations sur une information».

Parmi les transitions actuelles, entre revue des modèles en sortie de pandémie ou cybersécurité, la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE tient une place de choix. Le commissaire aux comptes y trouve sa place. 71% déjà des répondants au sondage de la CNCC assurent s’être formés et avoir formé leurs équipes aux enjeux RSE l’an dernier ou avoir prévu de le faire dans les prochains mois. La CNCC rappelle avoir développé un outil dédié (outre CyberAudit pour une évaluation de l’exposition au risque cyber), DiagRSE, destiné à accompagner les entreprises dans le diagnostic de leur maturité RSE. «Les enjeux financiers et extra-financiers sont imbriqués, l’entreprise n’est pas figée en silos», plaide Yannick Ollivier. La directive européenne sur le reporting non financier des entreprises dite CSRD (Corporate sustainability reporting directive) accélère bien sûr la manœuvre. Ses exigences entreront en vigueur à partir de 2025 pour les données 2024, «mais les commissaires aux comptes sont dans les starting-blocks, réalisant déjà des missions, jouant leur rôle d’état des lieux, de sensibilisation, de prévention», selon Yannick Ollivier. Mieux encore, enfin, côté commissaire aux comptes, comme le pointe le président de la CNCC, «donner encore plus de sens à nos missions par le biais de la durabilité est un atout pour l’attractivité de notre profession».