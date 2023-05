L’assurance du risque cyber des entreprises gagne en maturité

Les entreprises ont de bonnes raisons d’espérer voir la cyber assurance se développer. Tel est l’enseignement positif qui se dégage de l’analyse faite par l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (Amrae) sur ce marché naissant. Les résultats semblent d’autant plus engageants qu’ils sont tirés des chiffres fournis par tous les courtiers de la Place, tant sur les prix, les sinistres que les tailles d’entreprises assurées, l’Association agrégeant et analysant ensuite les données dans le cadre de l’étude annuelle Lucy, la troisième du genre.

Avec donc quatre années de recul, il apparaît que l’assurance cyber se diffuse parmi des entreprises toujours plus petites. Si les grandes entreprises sont assurées à 80%, celles de taille intermédiaire (ETI) le sont à 10% seulement et les entreprises moyennes à 3%.

Le nombre des sinistres divisé par deux

Le marché est donc porté par les grandes entreprises qui représentent 83% du volume de primes. Dans ces conditions, le ratio moyen de sinistres sur primes (loss ratio) reflète largement celui des grandes entreprises, où il s’établit à 16%. Un taux qui a baissé grâce à la division par deux du nombre de sinistres indemnisés. De même, la sévérité des sinistres s’est réduite avec un seul qui dépassait les 10 millions d’euros. « La prévention des risques cyber chez les grandes entreprises s’est améliorée ces dernières années, et elle suit à présent cette voie chez les ETI » observe Philippe Cotelle, administrateur de l’Amrae et président de sa commission Cyber, vice-président de Ferma et Risk Manager d’Airbus Defence & Space.

Le nombre d’entreprises assurées a progressé de 17% chez les grandes entreprises mais seulement de 12% chez celles de taille intermédiaire. Ce serait la conséquence d’un ajustement du marché déjà observé chez les grandes entreprises après une année 2020 fortement déficitaire : plutôt que de se retirer du marché, «les assureurs ont revu en profondeur leurs portefeuilles et durci les conditions de souscription en augmentant les taux de prime, en relevant les franchises et en réduisant les capacités, rappelle Philippe Cotelle. Cette décision, prise dès 2021 sur le segment des grandes entreprises, s’est ensuite diffusée aux ETI en 2022. » De quoi expliquer ce taux de souscription en faible hausse sur le segment des ETI l’an dernier. Le phénomène devrait s’étendre aux entreprises de taille moyenne à l’avenir, selon le spécialiste.



Prévention

Le fait est que les assureurs ont besoin, sur un marché complexe et à l’évolution incertaine, de temps pour mettre au point leurs critères d’assurabilité. « Encore trop faible d’un point de vue technique, l’analyse des assureurs ne tient pas suffisamment compte des efforts croissants des entreprises en termes de prévention et des résultats obtenus », s’impatiente Oliver Wild, Président de l’Amrae, directeur des risques et des assurances de Veolia.

A lire aussi:

La phase d’apprentissage concerne tant les assureurs que les entreprises qui ont amélioré la prévention, comme le laisse penser la baisse du loss ratio du segment grandes entreprises. En même temps, le taux de prime passe sur ce segment de 2,02% à 2,70%. « Le taux de sinistre sur primes atteint 75% sur quatre ans, un taux bas car il s’entend hors frais de structures, précise Philippe Cotelle. Le marché n’a pas gagné d’argent sur la moyenne des quatre dernières années mais il a été rentable en 2022. »

De quoi laisser espérer une progression des capacités, après l’augmentation de 2022 qui a concerné les grandes entreprises - + 13% pour un total de 35 millions d’euros – alors que celles des ETI baissaient (-8%, à 6 millions ) comme celles des entreprises moyennes (-13%, à 2,3 millions).