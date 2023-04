La Place déplore la désaffection des investisseurs envers les PME cotées

L’année passée n’a pas été favorable au financement des PME et ETI par le marché sur Euronext. Il est vrai que le contraire aurait été étonnant puisque les déséquilibres macroéconomiques ont pesé sur l’ensemble des marchés, dans le monde et en Europe, pour les actions et les obligations. En France, les flux de financements par la dette ont bien résisté grâce au segment « investment grade » mais les marchés actions ont été à la peine avec seulement 11,5 milliards d’euros apportés en fonds propres, dont seulement 500 millions via des levées primaires (IPOs). Soit une baisse de 50%, situant l’Hexagone dans la tendance mondiale.

La faible activité concernant les PME et ETI cotées a été soulignée par les membres de l’Observatoire du financement des entreprises par le marché (OFEM). Le fait est que la cote compte 658 entreprises dont 520 PME et ETI outre 165 sociétés cotées sur Euronext Access. Interrompue l’an dernier, la décroissance du nombre de sociétés cotées a repris, avec 33 retraits de cote, compensés en partie seulement par les transferts et par 12 IPO, principalement sur Euronext Growth. En parallèle, le rapport constate la décollecte des fonds sur tous les compartiments de marché et en particulier sur small et midcaps.

La difficulté de valorisation des entreprises explique en partie la situation. « Faire converger les valorisations alors que certains investisseurs ont en référence des valorisations mythiques constitue un défi, a déclaré Delphine d’Amarzit, présidente directrice générale d’Euronext. Il faut un équilibre et un dialogue entre les parties prenantes, afin que les investisseurs soutiennent un parcours de l’action ans la durée. » Le « Guide commun des meilleures pratiques sur les IPO » paru en novembre dernier n’a pas produit son effet pour l’instant. Plus ancienne, la Charte sur les bonnes pratiques en analyse sponsorisée (payée par l’émetteur) ne semble pas non plus suffisante.

Une partie de problème semble conjoncturelle : après les soutiens publics et les financements exceptionnels en réponse à la crise, les entreprises peuvent attendre pour lever des fonds. « Dans un environnement plus compliqué, les investisseurs se demandent quelles sociétés vont performer, il n’est plus question de financer des sociétés qui génèrent des revenus mais aussi des pertes », a souligné François Wat, Associé-gérant, co-head of Global Equity Advisory, Rothschild Paris.

Tant la France que l’Europe sont décidées à traiter le problème des cotations trop faibles. La réforme du Listing Act au niveau européen en préparation va dans ce sens, ainsi que le projet, en France, d’autoriser les actions à droits de vote multiples. Mais les banquiers ont souligné aussi le travail de préparation des appels au marché, la nécessité pour les directions financières de plus communiquer avec les investisseurs. Le club d’investisseurs « Cornerstone » créé par Bpifrance va dans ce sens, ainsi que l’initiative Euronext Tech Leaders de même que les fonds Tibi qui doivent donner lieu à une réplique au niveau européen.