La hausse des défaillances d’entreprises constitue un phénomène mondial

L’inversion de tendance dans les défaillances d’entreprises a été mondiale l’an dernier, selon le rapport annuel sur les défaillances 2023 que vient de publier Altares Dun & Bradstreet. Dans plus de la moitié des 48 pays passés à la loupe par le spécialiste de l’information économique sur les entreprises, les faillites ont augmenté par rapport à 2021. Cette année-là avait vu les faillites baisser par rapport à 2020.

En 2023, la société d’étude s’attend à une hausse des défaillances, suite à la fin des soutiens publics liés à la crise sanitaire, aux resserrements monétaires et à la montée de l’inflation, de coûts en hausse, en plus d’un crédit moins abondant. Sans compter que la liquidité des marchés de dette devrait baisser, dans un contexte de ralentissement économique.

L’an dernier déjà, 14 pays sur les 48 étudiés ont vu leur taux de croissance des défaillances dépasser 10%, dans un contexte de risque pays accru : sur les 132 pays notés par Dun & Bradstreet, 68 sont passés en zone rouge l’an dernier, contre 63 l’année précédente, 54 se voyant signalés d’un feu orange (50).

L’étude passe en revue les hausses des défaillances par zones géographiques et pays, relevant notamment qu’en Autriche, en France et au Royaume-Uni, la progression des défaillances a dépassé les 50%. Le mouvement concerne en particulier dans l’Hexagone les entreprises à forte consommation d’énergie et celles qui sont peu compétitives. Au dernier trimestre de l’année 2022, les taux de défaillance du Vieux Continent ont atteint des plus hauts depuis 2015. Parmi les grands marchés européens, l’Espagne et le Royaume-Uni ont subi les hausses les plus marquées.

Ailleurs, les Etats-Unis devraient connaître une hausse aussi des faillites avec un crédit plus restrictif, tandis que si la situation s’est améliorée en Chine du fait de mesures de soutien des autorités, les problèmes de l’immobilier pourraient y aggraver la situation cette année.