Nous évoluons depuis plusieurs mois dans un environnement plus complexe et incertain, tant d’un point de vue macroéconomique que géopolitique. Le ralentissement économique, l’inflation, le resserrement monétaire et le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a entraîné une flambée des prix énergétique et des tensions d’approvisionnement, ont de quoi peser sur les perspectives des entreprises.

Avec des risques de remontée des taux de défaut : à l’échelle française, on se dirige vers une hausse « graduelle » en 2023, après une année 2022 de normalisation. Pour autant, les taux de défaut restent au global inférieurs aux niveaux observés avant la crise de Covid-19. Et les entreprises de taille moyenne, qui focalisent de nombreuses craintes, font finalement preuve de résilience. La crise sanitaire les a contraintes à renforcer leurs modèles d’affaires : elles en sont sorties pour la plupart plus flexibles et plus agiles, et sont restées dans cette discipline.

Besoins de financement accrus et mouvement de « re-pricing »

De nombreuses entreprises, soucieuses de croître durablement, vont connaître des enjeux et évolutions capitalistiques dans les prochaines années. Qu’il s’agisse d’opérations de capital transmission - on estime qu’entre 250 000 à 700 000 ETI, PME et TPE vont voir leur capital évoluer dans la prochaine décennie - ou d’ouverture du capital à des partenaires financiers, notamment aux acteurs du private equity. Nous observons de plus en plus de prises de participation minoritaires, mais aussi majoritaires et ce, par le biais d’opérations nécessitant des financements désintermédiés.

L’objectif des fonds de private equity est de sortir par le haut les entreprises dont ils sont devenus actionnaires, après les avoir rendues plus solides. Cette revalorisation des actifs est une aubaine pour le marché de la dette privée, qui voit ainsi arriver des dossiers qualitatifs. On peut donc logiquement s’attendre à des transactions de qualité sur le segment des mid-caps dans les prochains mois.

En termes de valorisation, la dette privée corporate mid-cap bénéficie d’un mouvement de re-pricing, grâce à l’augmentation des spreads, offrant une prime d’illiquidité par rapport à l’univers coté. Autre élément positif : les niveaux de levier sont en baisse. Ils sont actuellement inférieurs à 4 fois l’Ebitda alors qu’ils évoluaient encore entre 4 et 4,5 fois avant l'été 2022, concernant les émetteurs de dette privée senior 100% sécurisés. De plus, pour les stratégies d’investissement à taux variables, la remontée des taux d’intérêt offre mécaniquement des perspectives de rendement supérieur.

Actionner des leviers de protection

Attention toutefois. Ces catalyseurs ne doivent pas occulter les fondamentaux méthodologiques en matière d’investissement, propres à la classe d’actifs ! D’une part, les financements intègrent de plus en plus les critères extra-financiers pour accompagner les entreprises vers une économie plus durable. Les canaux d’origination et les apporteurs d’affaires sont en train de se structurer, en intégrant pour certains d’entre eux des experts spécialisés. De plus en plus souvent, les critères extra-financiers sont donc négociés et insérés dans la documentation juridique dès le closing, ce qui permet d’avoir une vision encore plus complète des entreprises, des enjeux de leur filière et de les accompagner dans leur transition.

D’autre part, une approche conservatrice et une grande sélectivité des dossiers s’imposent pour protéger les portefeuilles, notamment contre le risque de défaut. Le renforcement de la due diligence, dans le contexte macroéconomique et géopolitique actuel, est tout aussi important : due diligence de marché, due diligence financière, juridique, fiscale et sociale, due diligence ESG. Les processus de financement se sont allongés, principalement du fait de conditions de crédits resserrées et d’analyses des risques par les établissements financiers plus approfondies.

La sécurisation des financements demeure essentielle. Les structures de transaction et les projections financières doivent être adaptées au contexte actuel. La discipline juridique est encore plus exigeante, avec une vigilance accrue sur de nombreuses clauses protectrices. Parmi celles-ci, citons les solides « packages » de sûreté et de covenants adaptés aux cycles et à l’activité de l’émetteur, ainsi qu’à la transaction. Enfin, une attention particulière doit être portée aux devoirs d’information de l’émetteur via des reportings réguliers et renforcés. Cela passe aussi par une proximité et des échanges continus entre les sociétés emprunteuses et les fonds de dette.