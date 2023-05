Grant Thornton se veut acteur de la transformation durable

«Chacun de nos métiers enregistre actuellement une croissance d’activité à deux chiffres», assure Robert Dambo, le président de Grant Thornton France. «Même l’audit», qui représente plus d’un tiers de l’activité du cabinet en France, sous l’impulsion des gains de mandat des exercices passés, précise le dirigeant. Quand bien même le cabinet reste à l’affût de cibles d’acquisitions, c’est bien la croissance organique qui représente la quasi-totalité d’un bond «supérieur à 20%» selon Robert Dambo du chiffre d’affaires du cabinet à fin mars au titre des six premiers mois de son exercice. La croissance annuelle à fin septembre dernier s’était établie à 12,1% à 235,4 millions d’euros. Le président affiche un objectif à 5 ans d’«au moins 400 millions d’euros». Grant Thornton se place selon ce critère du chiffre d’affaires au 6e rang en France des cabinets d’audit et de conseil, très loin des Big 4 (Deloitte, EY, KPMG, PwC), comme de Mazars (451 millions annuels à fin août), devant BDO France (202 millions à fin août). «Mon objectif n’est pas de courir après les Big 4 mais de diriger un cabinet différent», pointe Robert Dambo.

A savoir «un acteur engagé dans la transformation de la société, c’est notre but stratégique suprême». Avec «une priorité absolue sur la durabilité» souligne le président de Grant Thornton France : «nous avons un rôle actif à jouer grâce à nos métiers». L’audit, «car certifier les comptes c’est donner confiance dans l’économie», le conseil «car nous pouvons être force de proposition, accompagner nos clients dans tous les domaines, notamment la transformation durable». Le cabinet a sur ce chemin intégré à l’été 2022 Primum Non Nocere (D’abord ne pas nuire, précepte bien connu des médecins), agence spécialiste des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), avant de formaliser en novembre dernier la création d’un métier « Transformation durable ». Ce dernier a naturellement vocation à tenir des compétences à disposition des autres métiers, typiquement du très dynamique conseil opérationnel.

Pluridisciplinaire

En audit également, la transformation durable prend racine, avec la prochaine concrétisation des exigences du reporting extra-financier de la directive CSRD (Corporate sustainability reporting directive). Côté mandats traditionnels, Grant Thornton entend «continuer de s’affirmer en tant qu’alternative aux Big 4» plaide Robert Dambo, auprès des membres du SBF 120 comme déjà avec Hermès et Worldline sur le CAC 40. «Nous avons gagné 17 mandats de sociétés cotées au cours des deux dernières années, dont 6 en 2023, notamment dans l’industrie, la chimie de spécialité ou la pharmacie», relève le dirigeant.

Sur fond de projet de scission avortée d’EY entre audit et conseil, Robert Dambo souligne dès lors que la pluridisciplinarité du cabinet «est une évidence : elle rend possible l’audit de groupes complexes pour lesquels nous devons mobiliser des compétences pointues et immédiatement disponibles». Reste à attirer et retenir les talents : «comme nos concurrents, nous subissons un grand nombre de départs après deux ou trois ans dans le cabinet, concède Robert Dambo. Nous allons progressivement modifier les parcours monorail pour proposer des voyages diversifiés dans la pluridisciplinarité», promet-il.