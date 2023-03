Fraikin passe la cinquième vitesse de son programme de titrisation

La titrisation est un carburant de financement de flotte bien connu des spécialistes de la location automobile. Fraikin y a recours depuis 2004 pour ses véhicules utilitaires et industriels. Un programme vient d’être refinancé et remanié avec une cinquième opération à trois ans. Le loueur de véhicules est parvenu à faire progresser de 250 millions d’euros à 1,45 milliard le montant des engagements de financement, pour couvrir la croissance organique ainsi qu’externe, notamment suite à la fusion bouclée fin juin dernier entre Fraikin Assets, véhicule de titrisation de Fraikin, et VL Finances, celui de Via Location, société acquise par Fraikin fin 2020.

Le programme, qui comprenait dans la précédente opération une seule tranche de dette senior, ajoute cette fois une tranche mezzanine, à hauteur de 15 % du financement total. « Une tranche complémentaire, la troisième désormais, reste souscrite par Fraikin », précise Augustin Huyghues Despointes, directeur financement et trésorerie de Fraikin, s’agissant de la tranche la plus subordonnée destinée à supporter d’éventuelles pertes, ici à hauteur de 200 millions d’euros. « La tranche mezzanine correspond certes à une rémunération plus élevée que la senior, mais surtout elle constitue un montant de financement supplémentaire, pointe Hervé Touraine, avocat associé chez Orrick, Herrington & Sutcliffe, conseil de Fraikin. Dans un contexte économique peu porteur, des investisseurs ont fait confiance à Fraikin, un groupe bien positionné dans son secteur et dont la croissance saine a résisté au Covid. »

Une confiance renforcée par l’évolution de la structure de l’opération. Avec, outre l’introduction d’une tranche junior, l’utilisation d’une technique plus récente en France que la dernière opération de Fraikin en 2016, à savoir le prêt direct octroyé par le fonds commun de titrisation (FCT) Eurotruck Lease à Fraikin. Le loueur devait précédemment faire appel à une banque intermédiaire, en l’occurrence Crédit Agricole CIB. Cette évolution est soutenue par l’entrée en piste d’Equitis Gestion, société de gestion du FCT disposant d’un agrément d’octroi de prêt. « Cela permet une meilleure lisibilité, simplifie les process, limite les intermédiaires et c’est une protection additionnelle pour les investisseurs », selon Christelle Toncelli, juriste financement chez Fraikin. « La mise en œuvre d’un tel prêt direct constitue à ma connaissance une innovation sur le marché, nous espérons qu’elle va faire des petits », lance Hervé Touraine. Certes, l’agrément « nécessite de répondre à un strict cahier des charges de l’Autorité des marchés financiers, passant par un certain niveau de fonds propres et des équipes qualifiées. »

Action en or

L’opération a aussi évolué en matière de garanties aux investisseurs, jusqu’à une bien nommée golden share matérialisée au sein d’une fiducie de droit français, « action en or » précédemment logée au sein d’un trust de droit anglo-saxon. Elle confère au fiduciaire, ici Equitis Gestion, un droit de vote et même de veto, pour une série de décisions clés de Fraikin Assets, concernant notamment les scissions ou fusions. Concernant le double rôle d’Equitis, en tant que société de gestion et fiduciaire, Hervé Touraine précise que la société « s’est avérée, au terme d’un examen attentif, le seul prestataire capable d’exercer ces deux missions, répondant au souhait de Fraikin de limiter le nombre de participants ». La golden share « permet aux investisseurs d’avoir un droit de regard sur la gestion de Fraikin Assets », indique Hugo Lavayssière, responsable de la titrisation chez Equitis Gestion. Le fiduciaire, agissant pour le compte et sous la direction des prêteurs du FCT, a ainsi donné son aval à l’absorption de VL Finances. « Cela contraint Fraikin mais soutient son financement. Toute garantie est demandée par le créancier mais est dans l’intérêt de tous », ajoute Hervé Touraine. L’avocat précise qu’il ne s’agit pas ici juridiquement d’une « fiducie-sureté » mais d’une « fiducie-gestion », moins fréquente, « elle n’a pas de valeur économique directe mais une valeur de gestion, une vraie valeur pour les prêteurs ». L’opération prévoit aussi « des garanties habituelles dans le financement d’actifs réels, sur les véhicules et les contrats de location, un ensemble de mécanismes nous permettant de reprendre la main en cas de défaut de Fraikin, notamment la présence d’un prestataire de services de secours, en l’occurrence KPMG », ajoute Hugo Lavayssière.

Eléments sécurisants

Fraikin ne souhaite commenter ni l’évolution ni le niveau du taux de financement, calé en période de taux anémiques. Ce taux variable est couvert par des swaps sécurisant le coût pour trois ans. L’assiette de paiement des intérêts évolue chaque mois dans le cadre d’un crédit revolving permettant d’adapter en continu le financement aux besoins : tirage complémentaire ou remboursement partiel. L’encours est actuellement voisin de 1,1 milliard. « La valeur des actifs d’adossement reste à tout moment supérieure à l’engagement des créanciers, c’est un élément naturel de leur sécurité », pointe Hervé Touraine.

Cette valeur est calculée par la société de gestion Equitis à partir des données transmises par Fraikin. En conformité avec le Règlement titrisation européen et aux formats établis par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), l’information fournie est « une information très détaillée et standardisée sur la composition de nos actifs, permettant par ailleurs aux créanciers de réaliser des diligences raisonnables, indique Christelle Toncelli. Le contexte réglementaire, plus ou moins récent, est strict et encore en évolution ». Les moyens conséquents à déployer pour s’y conformer exigent que l’activité ait atteint une taille critique par pays, raison pour laquelle le programme de titrisation n’est à ce stade déployé qu’en France, en Espagne et au Royaume-Uni, soit 85 % de l’activité du groupe.

Fraikin a lancé sa nouvelle opération de titrisation à un moment, fin 2021, plus propice qu’aujourd’hui pour la structuration financière d’un point de vue opérationnel. Les délais de livraison des véhicules notamment ont bondi ces derniers mois.