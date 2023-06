Euro PP, à l’aube d’une reprise du marché

Par Marc-Etienne Sebire, avocat associé, CMS Francis Lefebvre, et Myriam Issad, avocate, CMS Francis Lefebvre

Un Euro PP est, selon la Charte Euro PP, une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d’investisseurs professionnels. Elle repose sur une documentation ad hoc négociée entre l’emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d’un arrangeur. Ce mode de financement alternatif ou complémentaire aux financements bancaires traditionnels s’est fortement développé depuis 2012, avec environ 40 milliards d’euros levés par des entreprises de taille intermédiaire européennes au travers d’Euro PP au format obligataire ou au format prêt.

Depuis 2020, le contexte de marché a néanmoins ralenti cette ascension : la pandémie et la guerre en Ukraine ont entraîné un certain attentisme des investisseurs traditionnels et les emprunteurs se sont largement tournés vers les mesures de soutien aux entreprises proposées par l’Etat pendant et en sortie de crise sanitaire (prêts garantis par l’Etat, obligations Relance, prêts participatifs Relance, etc.). Toutefois, ces dispositifs d’aide ont cessé ou vont toucher à leur fin alors que le paysage économique reste marqué par la hausse des taux d’intérêt. C’est dans ce cadre qu’un redémarrage de ce mode de financement désintermédié semble poindre, avec un regain d’appétit des investisseurs pour les dossiers démontrant une bonne qualité de crédit (le cas échéant par l’octroi de sûretés) et un nombre plus important de dossiers à l'étude, ce qui devrait augmenter le nombre de transactions réalisées sur le marché Euro PP dès le second semestre 2023.

En effet, le marché de l’Euro PP a toujours fait preuve d’une grande capacité d’adaptation aux besoins des parties. Mise en place en 2014, la Charte Euro PP a été modernisée en 2019 avec des modèles de contrats Euro PP proposés par le Comité Euro PP (composé de représentants d’emprunteurs, d’arrangeurs, d’investisseurs et d’avocats, avec le soutien de la Banque de France et de la direction générale du Trésor). On a vu ainsi depuis 2014 l’essor des Euro PP assortis de sûretés lorsque cela est nécessaire pour assurer un traitement égalitaire (dit pari passu) des créanciers bancaires et des créanciers Euro PP, ou encore la généralisation des Euro PP non cotés (sauf besoin spécifique) permettant de préserver la confidentialité des opérations après 2015. La pandémie a également démontré que les emprunteurs qui ont su nouer une relation de confiance avec leurs créanciers Euro PP ont pu obtenir, à l’instar de ce qu’ils avaient sur le marché bancaire, les waivers nécessaires à la poursuite de leur activité. Surtout, le marché de l’Euro PP a pris sa place dans le développement de la finance durable depuis 2019, au bénéfice des emprunteurs et des investisseurs. L’Euro PP est soit affecté exclusivement au financement ou au refinancement de projets présentant des bénéfices environnementaux (green bond ou green loan selon le format retenu) ou sociaux (social bond ou social loan), ou bien, autre possibilité, l’emprunteur s’engage pendant la durée de vie de l’emprunt à atteindre des objectifs ambitieux pour un certain nombre d’indicateurs clés de performance en matière environnementale (par exemple une réduction des émissions de CO2) ou sociale (sustainability-linked bond ou sustainability-linked loan selon le format retenu). On observe que près de la moitié des Euro PP réalisés depuis 2021 intègrent désormais une dimension durable.