DETTE HYBRIDE - Un financement qui oblige

Il est possible de faire passer de la dette pour du capital. C’est même le principal argument pour un émetteur pour s’intéresser aux obligations hybrides. Mais tout conte de fées a ses sortilèges.

L’encours de ce segment du crédit est voisin de 200 milliards d’euros chez les émetteurs européens. Le groupe d’analyses biologiques Eurofins Scientific y est revenu en janvier avec une émission de 600 millions d’euros de ces titres perpétuels, ou plus précisément sans date d’échéance fixe, et super-subordonnés, habituellement notés deux crans en dessous de la dette senior. Hybride donc car associant propriétés de l’obligation et de l’action, avec également option de différer, voire de ne pas honorer le coupon sous conditions, dont le non-versement d’un dividende aux actionnaires, ces voisins des porteurs d’hybride tout en bas de l’échelle de subordination.

L’hybride est surtout appréciée par l’émetteur pour ouvrir la voie à un traitement en tant que fonds propres, à 100% en normes IFRS pour les comptes consolidés et à 50% par les agences de notation. Un coup de baguette pas si magique « aidant la société à afficher un moindre endettement, consolidant au passage la notation senior et optimisant, sur le papier en tout cas, les ratios financiers », pointe Cédric Burford, avocat associé chez Clifford Chance, conseil des banques agents placeurs sur la dernière opération d’Eurofins. L’émetteur s’est félicité « de revenir à sa structure de capital cible incluant un niveau adéquat de capital hybride d’un milliard d’euros afin de soutenir le respect de sa fourchette cible de levier financier de 1,5 à 2,5 fois ». Les agences veillent au grain. Présente auprès d’Eurofins, Moody’s rappelle les règles : les notations liées pourront être relevées si la ratio dette ajustée dépasse durablement 2,5 fois l’Ebitda et si les flux de trésorerie nets dépassent durablement 30% de la dette nette, mais pourront être abaissées si l’émetteur « adopte une politique financière plus agressive », si ces indicateurs demeurent respectivement durablement au-delà de 3,5 fois et en-dessous de 20%. Ou si le taux de distribution aux actionnaires « progresse sensiblement au-delà du niveau historique de 25% ».

Reste l’ancrage à l’obligataire : si l’hybride est dite perpétuelle, l’émetteur dispose de l’option de rembourser après quelques années à certaines dates dites call dates. « L’obligation portera un coupon annuel de 6,75% pour les 5,5 premières années (jusqu’au 24 juillet 2028), date à laquelle Eurofins pourra décider de la rembourser », a ainsi précisé le groupe en janvier. En pratique, c’est presque toujours le cas lors de la première call date. « C’est le nerf de la guerre, les investisseurs ne sont pas fous, ils n’investiraient pas sur une obligation sans aucun espoir de remboursement », souligne un fin connaisseur du sujet. C’est ce que les investisseurs appellent le risque d’extension. La foncière allemande AroundTown a semé la pagaille l’an dernier en ne remboursant pas et en laissant planer le doute sur le paiement du coupon. « Juridiquement, ils en ont le droit », selon Cédric Burford. Mais il s’agit d’une attente très forte, la décevoir expose tout émetteur à un risque de réputation, potentiellement pénalisant sur tout le spectre obligataire. Cette attente est bien la principale incitation au remboursement.

Elle n’est pas la seule. « Il est prévu dès l’origine que faute de remboursement à la première call date, le coupon sera recalculé pour inclure une prime additionnelle rémunérant les porteurs pour le temps supplémentaire de détention », indique Azza Chammem, analyste senior corporates chez Scope Ratings. Le relèvement de la marge au-delà d’un taux de marché « peut être minime à la première date de rappel, il sera habituellement bien plus conséquent lors de la seconde, en l’occurrence de 100 points de base à 5,241% pour Eurofins », prévient l’associé Clifford Chance. Dès l’émission déjà, en cohérence avec un rating inférieur à la dette senior, l’émetteur doit consentir une rémunération alléchante aux porteurs (lire ‘La Parole à...’) : « aujourd’hui, les seniors paient 3% à 4%, les hybrides 5% à 6,5%, voire 7% », indique Xavier Beurtheret, responsable origination Europe sur le marché de la dette corporate chez Crédit Agricole CIB. Et « mieux l’émetteur est noté, plus la prime de subordination est généralement réduite, elle évolue le plus souvent entre 200 et 300 pb », complète Véronique Diet Offner, coresponsable de l’équipe solutions et conseil sur le marché de la dette obligataire au sein de cette même banque. Sans oublier qu’un non-remboursement va bien souvent fermer la porte de l’argument en or qu’est le traitement à 50% en fonds propres. « Nous le maintiendrons tant que l’instrument conserve ses qualités d’hybride, l’utilisation de l’option de non remboursement est légitime », nuance Azza Chammem.

Si elle est à manipuler avec précaution, l’hybride reste « un instrument utile de diversification du financement, pour des émetteurs considérant ses avantages plus importants que le prix à payer », selon l’analyste senior corporate.

Il y a donc arbitrage, notamment avec l’augmentation de capital. « L’hybride n’est pas une obligation convertible en actions, il n’y a pas de risque de dilution pour les actionnaires, ce que ces derniers, et donc leur société, apprécient », argumente Xavier Beurtheret chez CACIB. Et alors que l’hybride est de fait plus ou moins réservée aux émetteurs solides, notés en catégorie investment grade, « certains n’en ont pas besoin car disposant de suffisamment de cash » ajoute Cédric Burford. Les entreprises des secteurs nécessitant de lourdes dépenses d’investissement à long terme, comme les services aux collectivités (utilities) ou l’énergie, dominent le marché (voir l’illustration), à l’image du géant de l’hybride EDF. L’option hybride pourra aussi être étudiée en complément lors d’une opération de croissance externe.

« Il faut que l’hybride ait un sens, un émetteur doit étudier tout le champ des possibles des options de levée de capital à sa disposition et les accorder à ses besoins » résume Véronique Diet Offner. Il doit aussi « maîtriser les exigences des agences de notation, qui peuvent différer. Chaque émission se fait sur-mesure ». Enfin, bien sûr, au-delà de l’examen approfondi de la boite à outils, il faut garder en tête que « l’émission s’envisage en fonction de l’appétit du marché », note la banquière. Sachant qu’il existe des plafonds d’encours d’hybride fixés par les agences au-delà desquels le traitement à 50% en capital ne s’applique plus. Plafonds pouvant selon la cadre de Cacib « être vus comme une protection pour l’émetteur notamment dans le contexte de la gestion du remplacement en cas de marché difficile ».

Mais qui dit remboursement ne dit pas fin de l’histoire. En pratique, un instrument disparaît, un nouveau prend la suite, en une sorte de roulement qui vaut statut de dette perpétuelle. Les agences apprécient selon Cédric Burford, « ce coussin de fonds propres protégeant les créanciers seniors ». Certes, ajoute-t-il, dans un contexte de hausse des taux, « il ne sera pas forcément beaucoup plus onéreux de remplacer que de subir le taux augmenté de non-call ». L’émission hybride engage ainsi l’émetteur dans un cycle dont il est difficile de sortir. L’énergéticien espagnol Iberdrola a émis en janvier une nouvelle obligation hybride verte (les considérations de développement durable touchent aussi ce segment de marché, à hauteur encore limitée estimée à 5% des encours, en l’occurrence ici pour le financement de fermes éoliennes terrestres au Royaume-Uni). Une émission d’un milliard d’euros (au coupon de 4,875% contre une indication initiale de 5,75% à la faveur d’une demande de 7 milliards) destinée au refinancement de l’hybride émise en 2017 dont la première call date se situe entre février et mai 2023. La transaction vise en effet selon l’émetteur basque à « maintenir actif un volume d’hybrides constant », l’encours actuel s’élevant à 8,25 milliards d’euros.

En émettant sa dernière hybride en date en novembre, EDF avait bien précisé que c’était en prélude au remboursement d’une autre, en dollar. « Le montant de la nouvelle émission a été calibré de telle sorte que la valeur nominale totale de l’encours des capitaux hybrides ne diminue pas de plus de 10% », avait fait valoir le groupe. Qui ainsi « réaffirme son attachement au financement par les obligations hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital », à hauteur de 12 milliards d’euros environ. La reprise à 100% du capital par l’Etat français n’y changera rien. L’an dernier, Eurofins avait refinancé de l’hybride… avec une émission senior, indiquant considérer les conditions de marché comme défavorables pour lancer une nouvelle hybride. « Ils sont revenus par surprise cette année, mais cet aller-retour ne leur a pas été préjudiciable si on considère le succès de la dernière émission », plus de 2,7 fois sursouscrite, estime Azza Chammem.

L’année 2023 a débuté en fanfare pour l’hybride, avec « 5,85 milliards d’euros depuis la réouverture du marché, l’activité est forte sur un segment chahuté par la volatilité l’an dernier, les investisseurs ont retrouvé le goût du risque, les émetteurs devraient pouvoir continuer d’en tirer parti », avance Xavier Beurtheret. Le marché « rebondit compte tenu d’encours d’hybrides soumis à première call date de 26 et 28 milliards d’euros respectivement en 2023 et 2024 », relève Azza Chammem pour Scope Ratings. L’agence prévoit pour l’heure prudemment un volume d’émissions cette année de 15 milliards.