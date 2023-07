Bonnes trajectoires pour la livre sterling et le dollar canadien

Nous nous attendons à ce qu’il y ait une volatilité plutôt réduite sur l’EUR/USD à court terme. Pour le deuxième semestre, la paire devrait continuer d’évoluer dans son grand range compris entre 1,0500 et 1,1250 qui a dominé une partie de l’année. En l’absence de catalyseur prompt à pousser l’euro plus loin, nous ne voyons pas comment la paire pourrait atteindre un pic à 1,15.

Au cours des dernières séances, les banques étatiques chinoises ont vendu des dollars à la fois sur le marché onshore et sur le marché offshore afin de limiter la dépréciation du yuan face au dollar. Ce mouvement n’a toutefois pas encore eu d’effet notable sur l’EUR/CNH qui reste très clairement orienté à la hausse.

Enfin, nous maintenons notre positionnement positif à l’égard du dollar canadien. Avec la livre sterling, le dollar canadien devrait être la monnaie des pays membres du Commonwealth à afficher la meilleure performance cette année en raison du ton hawkish de la Banque du Canada et de l’exposition de l’économie canadienne à la demande solide en provenance des Etats-Unis.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.