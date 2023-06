Agrial sécurise ses paiements fournisseurs

Agrial a inscrit la sécurisation de ses flux au cœur de ses priorités. Ce travail se révèle délicat dans le cas des paiements fournisseurs : la société doit vérifier que la société destinataire des fonds existe, qu’elle n’est pas en procédure collective et possède bien le compte qui est présenté pour le paiement.

« Notre processus interne de contrôle des RIB (relevés d’identité bancaire) des fournisseurs était chronophage, reconnaît Anne-Sophie Enaux, responsable gestion de trésorerie d’Agrial. Il fallait trouver les coordonnées publiques de la société et se faire confirmer le RIB par un interlocuteur habilité. » D’où la volonté d’automatiser les opérations, qui a conduit le département trésorerie à se faire accompagner par Trustpair, une fintech créée en 2007, spécialiste de la sécurisation des paiements aux fournisseurs et qui dispose d’une bonne reconnaissance. Au-delà de l’expertise technique, les échanges avec l’équipe d’Agrial ont été rassurants d’emblée. « Nous avons particulièrement apprécié le lien avec l’équipe pluridisciplinaire commerciale et technique de Trustpair », atteste Anne-Sophie Enaux.

Accès aux données

Trustpair préconise des contrôles systématiques dès la prise de contact avec un fournisseur et pour toute modification de RIB. « Dans les pays où il n’y a pas de sources bancaires externes pour vérifier le compte bancaire des fournisseurs – comme Sepamail Diamond en France –, nous disposons d’une base de données suffisamment large pour offrir un niveau de contrôle satisfaisant à laquelle s’ajoute une équipe anti-fraude Trustpair qui effectue des contre-appels, précise Yann Le Boulzec, senior customer success manager chez Trustpair. Nous sommes également en veille constante afin d’ajouter de nouvelles bases de données bancaires partout dans le monde. »

Mise en place l’été dernier dans une branche du groupe, la solution est en train d’être étendue à l’ensemble des entités, en vue de mettre en œuvre des contrôles systématiques. « Nous aidons l’équipe d’Agrial à procéder à un nettoyage des bases fournisseurs et à traiter les risques par ordre de priorité, explique Yann Le Boulzec. Ensuite, nous connecterons notre outil de contrôle directement au système d’information d’Agrial, cela permettra une automatisation des contrôles. »

En outre, Trustpair prévoit un contrôle supplémentaire au moment de la mise en paiement des factures fournisseurs par la trésorerie. « Nous allons faire vérifier les fichiers de paiements dans l’outil de communication bancaire, pour écarter les risques de fraude interne notamment. Un sujet souvent tabou dans les entreprises..., relève Anne-Sophie Enaux. Nous utiliserons ainsi les trois méthodes de contrôle proposées par Trustpair. »

La solution est aussi appréciée pour son ergonomie et sa simplicité. « Nous estimons que le gain de temps par contrôle unitaire atteint sept à huit minutes », indique Anne-Sophie Enaux.