Zurich au chevet de la cybersécurité des PME

Zurich retourne sur les bancs de l’école. Ou plutôt, les experts de Zurich Insurance Group ont collaboré avec des chercheurs de l’université suisse ETH Zurich pour élaborer une nouvelle approche de prévention du risque cyber à destination des petites et moyennes entreprises, d’abord en Suisse et en France. Ces PME sont une proie idéale en raison de leurs vulnérabilité souvent liée à un manque de ressources ou de savoir-faire. Et comme le souligne Vivien Bilquez, ingénieur principal en cyber-risques chez Zurich Resilience Solutions, «la prévention reste la protection la plus efficace contre les cybermenaces».

L’assureur rappelle que, selon Check Point Research, les cyberattaques mondiales ont augmenté de 38 % l’an dernier, pour un coût moyen d’une violation de données de quelque 4,35 millions de dollars selon le rapport IBM Cost of a data breach.

L’étude zurichoise conjointe a permis d’identifier dix contrôles susceptibles de réduire jusqu’à 70% le risque de tenir les malfaiteurs à distance. Il s’agit, techniquement, du contrôle de la surveillance système, des paramètres de configuration, de la protection contre les codes malveillants, de la configuration de base, de la fonctionnalité minimale, de la surveillance continue, du moindre privilège, de l’application renforcée des règles d’accès, de la gestion des comptes et de l’intégrité du logiciel, du micrologiciel et de l’information.

Budget

Zurich pointe que lorsque ces contrôles sont associés à ses services d'évaluation et de quantification des cyber-risques, les PME sont en mesure de quantifier leur cyber-exposition, de hiérarchiser les actions et de déterminer le budget nécessaire. A titre d’exemple, illustre Vivien Bilquez, «une exposition de 20 millions de dollars à un ransomware peut être réduite de 50% ou plus avec un investissement d’environ 10.000 dollars pour mettre en place des contrôles».

A lire aussi:

Mais puisqu’une meilleure sécurité doit impliquer une sensibilisation forte, Zurich propose également des services spécialisés de cyber-soutien aux PME afin de combler leurs lacunes. Ils portent notamment sur la surveillance du dark web, sur la formation des employés par le biais de programmes de simulation immersifs, ainsi que sur l'évaluation et la surveillance des menaces potentielles provenant des chaînes d’approvisionnement des entreprises.