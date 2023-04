Voestalpine émet 250 millions d’euros d’obligations convertibles

L’aciériste autrichien a émis 250 millions d’euros d’obligations convertibles avec une maturité à 5 ans. Non noté, le groupe (15 milliards d’euros de chiffre d’affaires) trouve là de quoi améliorer sa structure de bilan et se financer dans de bonnes conditions dans un contexte de hausse des taux : le taux servi s’élève à 2,75%, à comparer avec une souche obligataire d’échéance 2026 de Voestalpine qui se traite à 3,9%.

La société tire parti également de la bonne trajectoire de son action depuis septembre dernier, avec une hausse de 50%, et propose une prime de conversion de 30%. Le montant de l’émission est toutefois modeste par rapport à l’endettement total du groupe, représentant plus de 3 milliards d’euros, mais l’action sous-jacente a une liquidité limitée avec 15 à 30 millions d’euros échangés par jour.

Un rebond du marché

C’est la première incursion du groupe coté à la Bourse de Vienne sur le marché des convertibles depuis 2005. «De taille réduite, l’opération de Voestalpine confirme la réouverture du marché depuis l’automne dernier, commente Tristan Gruet, gérant convertibles chez Allianz GI. Emanant d’une entreprise industrielle traditionnelle, l’émission contribue à la diversification sectorielle du marché des convertibles.»

Le marché des convertibles a connu des volumes particulièrement faibles d’émission l’an dernier, avec 5,9 milliards d’euros de levées en 17 opérations, compte tenu des taux bas et de la forte volatilité implicite qui rendait difficile la valorisation de ces instruments. Mais un rebond s’est fait jour depuis l’automne dernier, favorisé par la hausse des taux et la baisse de la volatilité sur les actions et les obligations, permettant des niveaux de prix plus attractifs pour les investisseurs. De quoi espérer d’autres opérations de sociétés moyennes que le marché des convertibles a vocation à financer en priorité.