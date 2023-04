Verkor inaugure la Garantie des Projets Stratégiques de Bpifrance

Verkor a activé non pas «son» mais «sa» GPS : non pas son Global positioning system mais, toujours pour l’aider à avancer dans la bonne direction, sa Garantie des projets stratégiques. Une garantie accordée pour la toute première fois par Bpifrance Assurance Export. Cela en soutien du financement de 51 millions d’euros signé début avril par la Société Générale et Santander CIB en tant que co-chefs de file et prêteurs uniques, a précisé la banque française.

L’opération fait partie des 250 millions levés par le concepteur et fabricant de batteries de véhicules électriques pour le financement de la construction de son centre d’innovation technologique à Grenoble. Les travaux de construction sont déjà bien avancés et les livraisons sont prévues pour le premier semestre 2023, précise encore la Société Générale.

La Garantie de projets stratégiques a été conçue en 2018 pour soutenir des projets d’intérêt national pour l’économie française, elle n’était d’abord disponible que pour les projets situés hors de France mais s’est ouverte aux projets domestiques en janvier 2022. La GPS est basée sur une couverture de 80 % du financement et n’est pas rattachée à un contrat d’exportation spécifique contrairement aux crédits acheteurs traditionnels.

Intérêt stratégique

La banque pointe que cette «transaction historique» illustre tant sa position comme celle de Santander «à l’avant-garde du financement de la transition énergétique» que «la volonté de Bpifrance de soutenir le développement de champions nationaux dans de nouveaux domaines considérés comme stratégiques pour la France». «Le soutien de l’État a été essentiel à la finalisation financière de ce projet pilote qui vise à développer une nouvelle industrie durable en France», se félicite François Lefebvre, managing director de Bpifrance Assurance Export. Responsable mondiale du développement et des financements export structurés de la Société Générale, Cécile Camilli note pour sa part que le financement «illustre le rôle essentiel des agences de crédit à l’exportation dans l’accélération de la transition énergétique et la promotion des investissements stratégiques nationaux».

La Société Générale rappelle que le centre technologique de Grenoble doit «ouvrir la voie à la construction prochaine de la Gifactory de Verkor à Dunkerque, l’une des premières Giga-usines françaises dont Renault est l’actionnaire de premier plan et le partenaire commercial».