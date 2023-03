VC Trade fourbit ses armes dans le crédit syndiqué

La plateforme numérique d’origine allemande VC Trade, acteur depuis 2018 du mouvement de fond de digitalisation des opérations de financement d’entreprise ou corporate finance, a récemment intégré la solution technologique Loan Optics dédiée au crédit syndiqué. Une solution incubée depuis 2018 au sein d’ING.

La banque n’en est pas à son coup d’essai en matière de spin out d’innovations technologiques développées en interne. L’an dernier, elle avait déjà scindé la plateforme de conservation d’actifs numériques Stemly Pyctor et cette année, celle de conformité numérique pour les acteurs des services financiers, SparQ.

Place donc au départ de Loan Optics. Solution devant permettre la création nativement numérique de la documentation des opérations de crédit syndiqué à l’échelle européenne et de faciliter la collaboration des différentes parties prenantes, émetteurs comme banques, avocats et autres conseils. Loan Optics met particulièrement l’accent sur la négociation de la documentation du prêt. De quoi étendre la chaîne de valeur de VC Trade, déjà présente sur le crédit syndiqué mais historiquement bien davantage sur l’ensemble du cycle de vie du Schuldschein, placement privé de droit allemand. Cofondateur de la plateforme, Sebastian Glock précise qu’elle a déjà accompagné plus de 170 émissions de schuldschein pour un montant levé cumulé de plus de 33 milliards d’euros (dont, en 2022, 59 opérations pour près de 12 milliards), ainsi que 35 crédits syndiqués pour plus de 2 milliards (dont, en 2022, 23 opérations pour 1,3 milliard). La plateforme se targue de regrouper fin 2022 une communauté de plus de 1.900 utilisateurs. Responsable mondial de la stratégie et de l’innovation d’ING, Jeroen Plag se félicite des promesses de large adoption de Loan Optics, au-delà du seul univers de son groupe bancaire.

Les banques sont généralement à l’affût des fintechs. Cette fois, c’est VC Trade qui accapare la technologie d’une banque majeure et innovante. Certes, cette dernière ne lâche pas tout à fait la main. Elle devient à l’occasion du spin out de Loan Optics actionnaire minoritaire de VC Trade. Un statut d’ailleurs partagé depuis le printemps dernier par trois banques, à savoir Helaba, BayernLB et Raiffeisen Bank. Les trois cofondateurs n’en détiennent pas moins toujours la majorité du capital, permettant à VC Trade, selon Sebastian Glock, de préserver la nécessaire «liberté entrepreneuriale ainsi que la rapidité de décision de l’équipe dirigeante dans un marché en constante évolution». «Les banques actionnaires sont des utilisateurs comme les autres de la plateforme, dont la neutralité est garantie par de strictes règles de gouvernance», plaide le dirigeant.