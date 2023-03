Vauban Infrastructure Partners annonce la clôture du refinancement d’Altiservice

Vauban Infrastructure Partners, par l’intermédiaire de son fonds BTP Impact Local, a annoncé vendredi la clôture du refinancement d’Altiservice, leader indépendant de la gestion de stations de ski et opérateur de transport urbain par câble, pour l’extension et le renouvellement de ses concessions. Afin de financer deux programmes d’investissement totalisant 51 millions d’euros jusqu’en 2026, en complément du capital investi par BTP Impact Local et afin de refinancer son endettement existant, Altiservice a levé un financement amortissable de long-terme avec le soutien de Vauban.