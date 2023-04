Unite fait de nouveau appel au financement participatif

On peut oser écrire en guise de clin d’oeil que le financement coule à flots pour Unite. Le financement participatif en l’occurrence. Le développeur, constructeur et exploitant lyonnais de centrales de production d’électricité «locale et durable» (hydroélectricité, éolien, photovoltaïque) a annoncé la concrétisation d’une nouvelle opération de financement participatif, pour un montant total de 5 millions d’euros en deux phases de 2,5 millions bouclées en février puis en mars. L’opération a été réalisée avec la plateforme Enerfip. Deux nouvelles tranches de financement participatif seront lancées sur cette même plateforme spécialiste de la transition énergétique, en mai et en juin, promet la société.

Ancrage territorial

Unite, qui compte Omnes Capital, Bpifrance ou Société Générale Capital Partners en tant qu’actionnaires financiers, souligne que «bien entendu, dans le cadre du très fort développement du groupe, (il) fait aussi et surtout appel à des financements bancaires classiques». Le recours au financement participatif «n’est pas le socle du financement de la forte croissance d’Unite, mais plutôt une composante, qui permet d’étendre notre ancrage territorial jusqu’au financement des projets», nuance ainsi son directeur général Stéphane Maureau. Voilà les banquiers rassurés.

Unite n’en est pas à son coup d’essai en financement participatif. «En 2017, nous avions été pionnier, en lançant un financement participatif pour la construction de notre centrale hydroélectrique de la Meije, implantée à la Grave, sur la Romanche, à hauteur de 5 % du coût d’investissement, dans le but de permettre aux populations locales de participer au financement de cette centrale», rappelle le président d’Unite, Alexandre Albanel.