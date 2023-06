Un financement foncièrement durable pour la Société Foncière Lyonnaise

Spécialiste de l’immobilier tertiaire parisien (Edouard VII (photo), Washington Plaza, Louvre Saint-Honoré, …), la Société foncière lyonnaise (SFL) a signé un crédit bancaire renouvelable (revolving credit facility, RCF) d’un montant de 835 millions d’euros tenant compte de critères de développement durable. Il s’agit selon le groupe de sa cinquième opération de financement avec une telle exigence de lier modalités financières et ambition de verdissement.

La facilité est d’une maturité de cinq ans, avec deux options d’extension d’une année chacune, et «se substitue pour partie à des lignes existantes en renforçant la liquidité du groupe», précise la directrice financière de SFL, Fabienne Boileau.

«Conditions attractives»

La nouvelle ligne intègre un mécanisme d’ajustement de la marge bancaire en fonction du respect de trois critères de performance clés (key performance indicators, KPI). La réduction, des émissions carbone scopes 1 et 2 (émissions directes) tout d’abord, conformément précise la foncière avec la trajectoire validée par l’initiative SBTi (Science-based targets) ; la certification ensuite des actifs en exploitation avec notamment les labels Breeam in Use ou HQE ; le maintien enfin de la notation « 5 étoiles » au regard du Global real estate sustainability benchmark (Gresb) qui selon SFL «analyse et compare la performance RSE (responsabilité sociétale des entreprises, ndlr) et les meilleures pratiques des sociétés du secteur».

Si la marge de référence elle-même reste confidentielle, Fabienne Boileau assure que «dans un environnement financier actuel incertain, SFL a pu négocier des conditions attractives, dans l’optique de saisir des opportunités de croissance».

Le credit revolving (RCF), pour lequel SFL a bénéficié notamment du conseil du cabinet Herbert Smith Freehills, a été syndiqué auprès d’un pool bancaire de dix banques, dont BNP Paribas en tant que coordinateur, agent du crédit, et en association avec Caixabank comme coordinateurs développement durable.