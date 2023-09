Trésorier, l’autre métier en tension

Les métiers en tension, ceux pour lesquels l’offre d’emploi excède la demande des salariés, source de casse-tête pour l’entreprise. On guette cette pénurie en cuisine ou en salle de restaurant, sur le pupitre de salle de classe … mais la finance n’y échappe pas, et particulièrement les experts de la trésorerie d’entreprise. Tel a été l’un des messages de l’après-midi d’échanges organisé dans le cadre de son 15e anniversaire par le Master de Trésorerie d’entreprise de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Dans le grand amphithéâtre de cette dernière, rien de moins.

Quinze ans, c’est encore bien jeune à l’échelle de l’histoire de la Sorbonne. Mais cela permet tout de même de trouver matière à analyse dans le rétroviseur pour mieux éclairer l’horizon, à l’occasion d’une table ronde. Quel parcours professionnel donc pour les anciens étudiants du Master, et en creux quel paysage plus généralement pour ce métier de trésorier ? Le cabinet Mazars a mené l’enquête auprès de ces alumnis.

Parmi les 190 répondants, répartis à parfaite égalité entre femmes et hommes, les deux tiers précisément (67%) exercent aujourd’hui au sein d’un grand groupe (2% sont indépendants), la plupart (78%) travaillant à Paris (11% à l’étranger) et une majorité (57%) dans le secteur tertiaire (secondaire à 39% et primaire à … 4%). L’enquête pointe une inégalité salariale entre femmes et hommes, à respectivement 70.000 et 82.000 euros annuels en moyenne.

Les postes occupés présentent une grande diversité, à l’image de la galaxie de fonctions du trésorier, tout d’abord en cash management / back office (17%), manager / directeur trésorerie (15%) ou consultants (14%). 14% également confessent un «métier hors trésorerie». «Les étudiants ont irrigué de façon étonnamment homogène l’ensemble des métiers du trésorier», relève Yann Guyomar, associé, conseil dette et trésorerie chez Mazars. Deux métiers pourtant restent peu pourvus, les systèmes d’information / IT dédiés à la trésorerie (5%) et le credit management (1%), «ce qui est surprenant car la demande y est forte», selon le cadre de Mazars. Diplômée du Master, Corinne Dielna a justement, après plusieurs expériences notamment en cash management, rejoint ces métiers en tant que responsable systèmes d’information trésorerie et projets chez Carrefour : «l’employeur doit s’adapter, glisse-t-elle. Dans un contexte de compétences rares, il ne peut plus être strict sur le bagage technique ou théorique et doit favoriser les têtes bien faites».

Rémunération

De fait, la moitié pile (50%) des personnes interrogées évoquent des difficultés de recrutement. «Il y a des pénuries évidentes, et les moyens pour y remédier sont souvent de court terme», souligne Robin Drazic, consultant senior, conseil dette et trésorerie chez Mazars, diplômé du Master Trésorerie d’entreprise : un tiers (35%) de ceux éprouvant des soucis ont recours à des consultants, un quart (25%) à des alternants, stagiaires ou intérimaires. Quand 20% passent aux augmentations de salaires. «C’est un défi de faire passer le message au sein des grands groupes de la nécessité d’être attentif à la rémunération d’une petite équipe d’experts qu’est la trésorerie», plaide Corinne Dielna.

La cadre de Carrefour apprécie en parallèle «la palette très large de missions du trésorier, elle nous permet de nous construire brique par brique, au gré des opportunités et éventuellement au sein d’entreprises successives». Certes, le déséquilibre entre l’offre et la demande «peut inciter à la volatilité, mais il faut faire attention, il est flatteur d’être ciblé par les chasseurs de tête mais il faut aussi de la stabilité pour progresser», indique Constance Goument, diplômée du Master et aujourd’hui responsable middle office trésorerie chez Saint-Gobain.

Trésorier, et après ? «Le poste de directeur financier apparaît naturellement comme le Graal», a avancé Anne Romet, associée au sein du cabinet de recrutement de dirigeants Eric Salmon & Partners. D’ici là, interrogés dans le cadre de l’enquête sur leurs aspirations futures, 72% des anciens du Master souhaitent rester en trésorerie (mais 65% pour les dix premières promotions contre 82% pour les cinq dernières). 21% envisagent plus largement la finance. Seuls 7% songent à aller voir ailleurs.