TPE et PME cherchent talents désespérément

Plus de la moitié (56%) des dirigeants de très petites, petites et moyennes entreprises interrogés dans le cadre de la dernière édition du baromètre «Trésorerie, investissement et croissance des PME / TPE» de Bpifrance et Rexecode estiment que les difficultés de recrutement restent, et de loin, le principal frein à la bonne marche de leur entreprise et au développement de son activité. Une part en repli d’un petit point par rapport au baromètre du premier trimestre 2023. Ce frein dépasse toujours nettement les contraintes liées à des coûts et prix trop élevés (41%).

Pis, 78% des TPE/PME ayant eu besoin d’embaucher au cours des douze derniers mois concèdent avoir subi des soucis à ce sujet. Ces difficultés affectent le développement de plus de la moitié d’entre elles (52%) et un tiers (34%) craignent que cela puisse avoir un impact à l’avenir.

Main d’œuvre externe

La plus haute barrière à l’embauche selon les contributeurs au baromètre est l’absence de candidats, deux tiers des dirigeants citant le fait de tout simplement ne recevoir aucun CV. Vient ensuite l’inadéquation des candidats avec le poste, du fait d’un manque de qualification (cité par 47% des répondants), d’expérience (38%), ou de salaire demandé (24%). En proportions plus faibles, des répondants évoquent l’organisation de l’entreprise (15%), son implantation géographique (10%), son manque de notoriété (8%), les perspectives de carrières offertes (5%) ou les avantages offerts passant par les titres restaurant ou la prévoyance (3%).

A lire aussi:

Pour tenter de remédier à ces difficultés, 60% des dirigeants font évoluer l’organisation générale de l’entreprise et près du tiers (30%) déclarent avoir de ce fait restreint leur activité. Les entreprises recourent en outre bien souvent à la main d’œuvre externe, en intérim ou en travail détaché selon 23% des dirigeants interrogés ou auprès de sous-traitants pour 18%.