Sofiprotéol conforte la structure financière d’une filière agricole très éprouvée

Après sa résilience pendant les années covid, la filière agricole a été mise à l’épreuve l’an dernier avec la hausse des coûts de l’énergie, des engrais, des emballages, des transports et la tension sur la main d’œuvre. Pour défendre leurs marges, les entreprises du secteur « ont besoin de répercuter leurs prix à l’aval, a rappelé Xavier Dorchies, directeur général délégué de Sofiprotéol, lors d’une conférence de presse. Elles ont toujours peu de visibilité et doivent faire face aux premières échéances de remboursement des PGE, même si elles sont très bien accompagnées par les banques ».

En dépit de contexte tendu, Sofiprotéol, société de financement et de développement du spécialiste des huiles et protéines végétales Avril, quatrième groupe agro-industriel français, croit au potentiel du secteur et à son rôle dans la transition environnementale. Après avoir accru sa capacité d’intervention grâce à son augmentation de capital de 145 millions d’euros de septembre dernier – pour un portefeuille investi de 450 millions dans 80 entreprises – Sofiprotéol compte continuer à répondre à la demande croissante de financements. En lien avec la raison d’être d’Avril – « servir la Terre » – Sofiprotéol prévoit des indicateurs de performance ESG (sécurité et la santé, le bilan carbone, la parité et l’inclusivité) et des indicateurs propres aux secteurs dans lequel il investit, comme la biodiversité et le bien-être animal.

En 2022, Sofiprotéol a réalisé 13 opérations pour un total d’investissements de 62 millions d’euros. Sur le moyen terme, le groupe investit autour de 80 millions par an, avec des tickets de 0,5 à 60 millions. Avec toujours trois axes de développement. D’une part, la structuration des filières, notamment avec des investissements dans le groupe de biosolutions De Sangosse dans l’amont végétal, dans la société de génétique Hendrix dans l’amont animal. D’autre part, le soutien à l’innovation pour accroitre la compétitivité des chaines de valeur, avec des tickets chez Okwind dans l’énergie solaire et chez AgDataHub avec sa plateforme sécurisée de données agricoles. Enfin, le développement d’une alimentation plus saine et plus durable, avec des investissements dans les jus végétaux chez Inové, et dans les ingrédients de valorisation de la viande chez Solina.

En 2023, Sofiprotéol compte bien continuer à accompagner le secteur dans un contexte d’instabilité des cours et de baisse du pouvoir d’achat, notamment en confortant leur structure financière, en les aidant à diversifier leurs revenus, et en soutenant l’innovation.