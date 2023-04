La Société Générale et Lemonway font marché commun

Un cas d’école de partenariat entre colosse bancaire et fintech véloce. La Société Générale et Lemonway ont dévoilé un partenariat, commercial précisent-ils, pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises lançant leur propre place de marché.

Cette association est mise en œuvre dans huit pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse), au service de marketplaces professionnelles à savoir interentreprises ou BtoB (business to business). «Un marché en pleine expansion dont les besoins sont encore peu couverts», fait valoir la banque. Cette expansion prend, toujours dans le cadre de la transformation numérique, le relais de celle des places de marché impliquant les particuliers (BtoC ou CtoC, business ou customer to customer).

«Ce partenariat vient renforcer notre stratégie d’alliances, après celui signé avec BNP Paribas orienté sur les places de marché BtoC. Un troisième devrait être prochainement dévoilé, à nouveau avec une grande banque française», plaide Damien Guermonprez, le président de Lemonway.

A lire aussi:

«Le lancement de marketplaces B2B permet d’améliorer l’expérience paiement, soutenir l’internationalisation, créer de la valeur et optimiser les processus de commercialisation et de distribution de la chaine e-commerce», explique la Société Générale. La place de marché implique tout de même une logique différente de celle du commerce en ligne, car la marketplace ne fait que mettre en relation, elle n’achète pas et ne vend pas. Les services de la fintech facilitent les achats et la sécurité des flux paiement. «Nous sommes tiers de confiance, tour de contrôle du paiement, nous complétons l’offre bancaire en simplifiant les flux complexes», précise ainsi Damien Guermonprez.

«Nous proposons un service de paiement pour compte de tiers pour lequel les banques ne sont pas bien outillées car il implique l’ouverture instantanée d’un grand nombre de comptes de paiement et la réconciliation automatique de nombreux flux transfrontaliers dans de nombreux pays». Cela, en toute conformité réglementaire c’est-à-dire avec le KYC [know your customer ou connaissance client, ndlr] en temps réel, intégrant toutes les exigences LCB-FT [Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme]». Les banques seules «ne peuvent pas orchestrer ces flux complexes de façon aussi agile», assure Damien Guermonprez.

Sécurité

En miroir, les partenariats avec les mastodontes bancaires sont pour les fintechs un sésame ouvrant la porte d’un vivier de clientèles, sinon bien difficilement accessibles. Lemonway n’en avance pas moins que 400 places de marché lui font déjà confiance, dont la moitié de plateformes de finance alternative. «Lemonway va traiter cette année plus de 5 milliards d’euros de collecte, contre 4 en 2022, et donc autant de paiements sortants», précise son président.

Aux yeux d’Alexandre Maymat, directeur global transaction and payment services de la Société Générale, le partenariat pour «des solutions de paiement toujours plus complètes et innovantes» illustre la démarche «de coopération avec les fintechs pour innover au service de nos clients». «Ensemble nous offrons aux marketplaces BtoB une expérience paiement sécurisée et conforme qui permet à nos clients d’accélérer leur développement», complète Antoine Orsini, le directeur général de Lemonway.