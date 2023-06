Sixt prend la route des émissions non notées

Le loueur de véhicules Sixt vient grossir les rangs encore maigres des émetteurs non notés sur le marché obligataire en 2023. L’entreprise a levé le 2 juin pour 300 millions d’euros d’obligations de maturité octobre 2027. « Les nouveaux titres ne sont pas notés, ce qui porte à 1,8 milliard d’euros les émissions non notées depuis le début de l’année, soit 7% du total » sur le marché en euros, relèvent les analystes de Spread Research.

Sixt a placé ses emprunts avec un coupon de 5,125% et un rendement de 5,25%. BNP Paribas a dirigé le placement avec l’appui de Commerzbank, Deutsche Bank et SEB. Le carnet d’ordres a atteint 400 millions d’euros. Le produit de l’émission devrait être consacré, selon Spread Research, à refinancer une partie des échéances de dette à court terme de l’entreprise. Celles-ci comprennent 341 millions de billets de trésorerie et de concours bancaires en 2023, et une tombée obligataire de 250 millions en février prochain.

Loueur familial et premium

Numéro un de la location de véhicules en Allemagne et numéro deux en Europe, la firme aux boutiques orange a profité de la reprise du tourisme après le plongeon provoqué par le Covid en 2020. L’an dernier, le groupe allemand a dégagé un peu plus de 3 milliards d’euros de revenus, en hausse de 34% sur un an et de 23% par rapport à 2019. Son résultat avant impôt a atteint 550 millions d’euros (+24% en un an) et son ratio de levier 2,2 fois.

Par rapport à ses concurrents Europcar et Avis, l’entreprise familiale, encore détenue à 58% par la famille Sixt, privilégie un positionnement premium en termes de véhicules loués. Son activité est réalisée à 72% auprès des clients particuliers.