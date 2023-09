Signicat entend rester à la pointe de l’identification numérique

Signicat prend l’accent italien. La fintech spécialiste de l’identité numérique, propriété depuis 2019 de Nordic Capital, intègre en effet le système italien d’identité électronique, le bien nommé Spid pour Sistema pubblico di identità digitale. Pas moins de 35 millions d’Italiens utilisent à l’heure actuelle ce système, et l’adoption ne fait que croître rapidement. De quoi, pour le leader européen de la vérification d’identité numérique qu’est Signicat, «permet(tre) aux entreprises et aux administrations publiques de toute l’Europe d’interagir de manière transparente avec les utilisateurs de Spid pour la souscription numérique et les besoins d’authentification».

eIDAS

Grâce à cette nouvelle étape, les citoyens italiens résidant dans d’autres pays européens peuvent utiliser Spid pour des services tels que l’ouverture de comptes bancaires, la location de voitures ou la signature de prêts hypothécaires. Surtout, Spid rejoint ainsi la plateforme d’identité numérique de Signicat, qui facilite d’ores et déjà plus de 30 processus d’identification numérique, «simplifiant les interactions électroniques entre les entreprises, les administrations et leurs clients».

A lire aussi:

Une approche globale conforme au projet européen de Portefeuille numérique de la Commission européenne, sur la base du règlement eIDAS (Electronic identification and trust services), visant à rapprocher le continent d’un écosystème d’identité numérique unifié. Signicat participe aux pilotes à grande échelle à ce sujet.

Le secteur de l’identification à distance est en constante évolution, avec en 2021, le rachat de la regtech montpelliéraine Netheos par l’Italien Namirial, celui d’Ariadnext par IDnow et au printemps dernier, celui d’Ubble, start-up française de vérification de l’identité en ligne, par le fournisseur britannique de solutions de paiements Checkout.com.