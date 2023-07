Respaid croit en son rêve américain

La jeune pousse française Respaid, actrice du recouvrement des petits impayés (à partir de 15 euros), cela pour des transactions entre entreprises (BtoB) ou auprès des particuliers (BtoC), part chercher racine outre-Atlantique. Elle annonce tout d’abord avoir été sélectionnée pour intégrer le programme Y Combinator, considéré à ses yeux comme «le Harvard des start-ups» en proposant «un accompagnement de très haut niveau». Stripe ou Airbnb entre autres y ont fait leurs classes. «Nous donnons aux start-ups un avantage disproportionné», clame le programme sur son site internet. En outre, Respaid annonce franchir les frontières françaises pour lancer son activité aux Etats-Unis.

Respect

La fintech place son activité sous le double patronage de la technologie et du respect. Puisque l’un n’empêche pas l’autre. L’intelligence artificielle permet ainsi selon Respaid d’analyser le comportement réel des débiteurs et de les contacter «au bon moment et de la bonne manière». De quoi se flatter d’un taux de recouvrement, utilisant au besoin le recouvrement amiable par huissier, de 50% des créances en vingt jours, «un taux de succès jusqu’à neuf fois supérieur à la moyenne de l’industrie». Respaid indique accompagner d’ores et déjà des clients dans la distribution de détail, la petite enfance, la santé, les télécommunications ou la technologie.

Le service déployé en marque blanche n’est facturé qu’«au succès», c’est-à-dire que le client de Respaid paie une commission seulement sur les montants recouvrés, à partir de 10,9%.