Quadient signe un prêt participatif relance

Quadient succombe au charme discret du prêt participatif relance (PPR). L’entreprise française, spécialiste de la dématérialisation des factures et de l’automatisation des comptes fournisseurs, a signé un PPR auprès de BNP Paribas, selon un communiqué publié mercredi 20 juin.

Ce prêt participatif relance «a une maturité de 8 ans et des conditions attractives», explique l’ex-Neopost, sans donner de précisions chiffrées. «Il sera dédié au financement d'équipements connectés dans le cadre du modèle économique par abonnement de Quadient», ajoute le communiqué.

Quadient, qui fabriquait à l’origine des machines à affranchir, veut désormais profiter de l’augmentation des volumes de colis liés au commerce électronique. L’un des axes de son plan stratégique est d’installer un réseau de consignes colis «intelligentes», ouvertes à la location aux transporteurs ainsi qu’aux enseignes et autres acteurs du commerce électronique pour assurer la logistique du «dernier kilomètre» dans les villes.

«Cette transaction nous donne accès à une source de financement à long terme complémentaire, dans un contexte d’accélération des investissements pour nos équipements connectés en mode abonnement», indique Laurent du Passage, directeur financier de Quadient, cité dans le communiqué.

«Ce prêt fait partie de notre stratégie de gestion active de notre endettement, tandis que nous confirmons notre objectif de ratio d’endettement net hors leasing de 1,75 fois d’ici la fin de l’exercice 2023», ajoute le directeur financier. Au 31 janvier 2023, la dette nette de Quadient s'élevait à 671 millions d’euros, et son ratio d’endettement net consolidé hors leasing était de 1,8 fois.

Retard à l’allumage

Les prêts participatifs relance ont été lancés en 2021, dans le sillage de la pandémie de Covid, pour donner aux entreprises françaises les moyens de financer leurs projets de développement à long terme. Destinés aux PME et ETI, ces prêts d’une durée de huit ans et amortissables à partir de la cinquième année se situent à mi-chemin entre la dette et les fonds propres, sans être dilutifs. Les banques peuvent céder 90% de la créance à un fonds bénéficiant de la garantie de l’Etat.

Le dispositif, dont les chefs d’entreprises et les conseillers bancaires sont peu coutumiers, a peiné à décoller. Il a subi la concurrence des prêts garantis par l’Etat (PGE), pourtant destiné à financer l’urgence, et des obligations relance (OR), elles aussi lancées au moment de la crise Covid, mais moins chères que les prêts. La remontée rapide des taux d’intérêt depuis 2022 rend cependant les prêts participatifs relance un peu plus compétitifs par rapport aux autres sources de financement, qui se sont renchéries.

Les PPR sont distribués jusqu’au 31 décembre 2023.