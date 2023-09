Quadient enrichit son analyse du risque client grâce à Coface

Coface va alimenter en données dites enrichies la plateforme d’analyse du risque client de Quadient. L’ex-Neopost, spécialiste de la relation client des entreprises, va ainsi disposer d’informations supplémentaires sur l'évolution des conditions de marché, les données financières des entreprises, l’analyse des risques sectoriels ou des données exclusives. Coface dispose d’un trésor de données portant sur des millions de sociétés par le biais de son évaluation du risque en tant qu’assureur-crédit, métier par lequel il porte un risque de 650 milliards d’euros dans le monde.

Les données de Coface sont selon Quadient «précieuses pour une évaluation du risque de crédit en temps réel, en complément des informations issues de la relation directe entre chaque entreprise et ses clients». Elles permettront aux clients de Quadient, qui fait vœu plus largement d’automatiser la gestion des comptes clients, «d’établir des analyses financières plus précises de leurs clients, prospects et fournisseurs». Directrice des opérations Quadient France-Benelux, Stéphanie Auchabie se réjouit d’un partenariat qui «s’aligne parfaitement avec notre stratégie visant à fournir des solutions de pointe en matière de gestion de l’expérience client et d’automatisation des processus financiers ». A ses yeux, avec Coface, Quadient offre à ses clients «plus de moyens pour prendre des décisions plus éclairées et gérer leur risque client de manière plus efficace».

Décisions éclairées

Directrice générale des services d’information Europe occidentale chez Coface, Nesrin Gonin se félicite pour sa part de pouvoir avec Quadient «offrir une solution de gestion du risque clients et fournisseurs plus complète et intégrée. Grâce à notre expertise combinée, nous sommes convaincus que nous pouvons aider les entreprises à améliorer leur processus de prise de décision et à renforcer leur stabilité financière de façon durable».

Coface grandit ainsi dans la fourniture de services d’informations. Dans le cadre de la présentation de ses résultats semestriels à fin juin dernier, Coface indiquait que «la dynamique sur les services d’information se poursuit avec une croissance à deux chiffres (+14,8% à taux de change constant)». Le groupe ne communique pas sur la part que ce segment représente dans son activité.