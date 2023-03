Qonto plus proche des experts-comptables

«La collaboration avec les experts-comptables, véritables bras droits des dirigeants d’entreprise et des équipes finance, est une des clés vers une gestion financière efficace», selon la directrice générale France de Qonto, Ludivine Baud. Joignant le geste à la parole, la néobanque annoncé le lancement du Hub comptabilité en partenariat avec jedeclare.com. Afin d’«être, ensemble, les meilleurs partenaires pour tous les entrepreneurs de France», appuie Ludivine Baud.

Ebics

Ses clients doivent pouvoir ainsi, plaide Qonto, «se concentrer sur l’essentiel et gagner du temps». «En autorisant l’expert-comptable à accéder au compte, l’échange de données se fait sans accroc, en toute transparence et en sécurité», promet la néobanque. Un échange de données optimisé grâce à une liaison Ebics (Electronics banking internet communication standard), un protocole de communication bancaire standardisé et sécurisé. Liaison permettant à ses clients de mieux travailler avec 95% des experts-comptables français, selon Qonto. Jedeclare.com est de fait l’un des outils développés par l’Ecma, association créée à l’initiative du Conseil national de l’ordre des experts-comptables et ayant pour mission la production de solutions numériques facilitant le quotidien de la profession. Qonto précise que l’expert-comptable peut mettre en place en 24 heures cette liaison Ebics entre la néobanque et jedeclare.com.

Le Hub comptabilité est «construit sur mesure pour que l’expert-comptable puisse accéder en toute autonomie aux données de pré-comptabilité de ses clients», ajoute Qonto. L’outil doit en effet lui offrir une visibilité directe sur l’ensemble des informations nécessaires à la tenue de la comptabilité ou au démarrage des travaux comptables (transactions, pièces justificatives, relevés de compte).