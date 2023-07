Qonto optimise encore les relations bancaires des PME

Qonto se flatte de poursuivre sa croisade de simplification de la gestion financière des TPE et PME en proposant à ses clients des intégrations du bien nommé protocole de communication bancaire standardisé et sécurisé Ebics (Electronic banking internet communication standard) avec les outils de trésorerie et de comptabilité. Deux types d’intégrations sont disponibles, en interne ou par le biais d’un comptable externe via jedeclare.com. Qonto propose ainsi de connecter directement l’outil comptable de leur choix avec les banques.

Valeur ajoutée

Cette fonctionnalité, précise la néobanque, «complète la centralisation des données bancaires, des justificatifs, et des dizaines d’intégrations vers différents outils de gestion de la comptabilité». Surtout, très concrètement, «cette connexion permet d’accélérer la préparation de la clôture comptable», les directeurs financiers et comptables internes étant susceptibles d’«économiser 8 à 10 heures de travail chaque mois». Qonto pointe qu’ils «peuvent désormais récupérer automatiquement les relevés bancaires, grâce à la connexion du compte Qonto directement à leur ERP pour faciliter la clôture des comptes, évitant ainsi les activités à faible valeur ajoutée telles que le téléchargement des relevés, ou encore les saisies manuelles».

L’innovation Ebics arrive après que Qonto a proposé en avril une gestion accélérée des notes de frais et en mai un service de délégation de la gestion des factures fournisseurs. Et avant, d’ici l’automne promet la néobanque, de prochains lancements ayant pour but d’améliorer le suivi en temps réel et d’optimiser les exports de données.