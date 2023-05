Pernod Ricard poursuit le verdissement de son financement

Le niveau de consommation d’eau a toujours été une préoccupation majeure des amateurs de pastis. Chez Pernod Ricard, le sujet irrigue sans modération jusqu’aux conditions de financement. La diminution de consommation d’eau, dont les distilleries sont gourmandes, est l’un des deux objectifs environnementaux auxquels sont liées les conditions de la première ligne de crédit bancaire indexée sur des indicateurs de développement durable que le géant mondial des vins et spiritueux a annoncé avoir signé. Ce sustainability-linked loan atteint un montant de 2,1 milliards d’euros.

L’autre objectif, plus classique, consiste en la réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre des sites de production du groupe, émissions dites de scopes 1 et 2. Ces critères ne sont pas nouveaux pour Pernod Ricard. Issus de son document cadre pour les financements durables (Sustainability-linked financing framework) de 2022, ils avaient déjà été utilisés l’an dernier dans le cadre de deux émissions obligataires.

A lire aussi:

La ligne de crédit tout juste signée, qui «n’a pas vocation à être tirée sauf cas exceptionnel» indique Florence Trésarrieu, directrice de la trésorerie, des financements et des relations investisseurs de Pernod Ricard, est convenue initialement pour 5 ans (échéance avril 2028), avec option d’extension de deux fois un an. Elle vient refinancer par avance une ligne existante arrivant à maturité en juin 2024. L’anticipation de refinancement, précise la dirigeante, vient du fait que la ligne de crédit est considérée par les agences de notation comme soutien éventuel du programme de titres de créances NeuCP (Negotiable European commercial papers, pour 1,5 milliard d’euros) du groupe et que «pour ce faire le crédit doit avoir une maturité minimale de douze mois», atout bientôt perdu par la précédente ligne.

« Conditions attractives »

Pernod Ricard ajoute avoir obtenu des «conditions attractives» pour ce refinancement. Sans dévoiler son niveau, Florence Trésarrieu évoque «une marge en légère diminution». La responsable des financements souligne que la grille de tarification a évolué, passant de paramètres de levier financier à ceux de notation financière, ce qui est «plus en phase avec les standards de marché pour une société de notre qualité de crédit» (BBB+ Standard & Poor’s, Baa1 Moody’s en l’occurrence). Pernod Ricard ne divulgue pas non plus le bonus/malus ou évolution potentielle de la marge selon le respect des objectifs environnementaux, mais cette évolution est selon Florence Trésarrieu «tout à fait en ligne avec les standards de marché».

La ligne de crédit a été signée auprès de 22 banques, contre 34 précédemment. «Nous avons de façon volontariste réduit d’un tiers le pool bancaire pour davantage d’efficacité pour toutes les parties» et là encore «pour nous aligner avec les standards de marché», plaide Florence Trésarrieu. L’opération a été coordonnée par BNP Paribas (coordinateur de la documentation et agent de facilité) et Crédit Agricole CIB (coordinateur RSE).