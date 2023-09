Pennylane place ses pions de prestataire de facturation électronique

L’entrée en vigueur de la réforme de facture électronique a beau avoir été retardée, nombre d’acteurs continuent de s’activer en coulisses pour prétendre pouvoir accompagner les entreprises vers la fin de la facture papier et celle de l’échange direct entre acheteur et vendeur. Entre ces derniers un nouvel interlocuteur devrait dans la plupart des cas s’interposer : la plateforme de dématérialisation partenaire ou PDP, interface des entreprises vers le portail public de facturation ou PPF, antichambre de l’administration fiscale.

Graal

La réforme, selon Tancrède Besnard, directeur produit chez Pennylane, «représente une opportunité unique pour augmenter la productivité des entreprises et des cabinets d’expertise comptable». La plateforme de gestion financière et comptable, s’active justement comme quelques dizaines de prestataires pour décrocher ce Graal de l’immatriculation en tant que PDP par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). La fintech française a communiqué avoir obtenu la certification ISO 27001 liée à la sécurité de l’information, une case à cocher absolument et lui ayant permis de déposer son dossier de candidat PDP.

Pennylane précise avoir bénéficié cet été concernant la certification ISO 27001 de l’audit de l’organisme indépendant BSI. Ce dernier s’est assuré de la conformité des 114 points de contrôle prévus sur l’intégralité du système d’information. Renouvelée chaque année par un audit de contrôle, la certification implique en outre un dispositif continu de formation des collaborateurs, afin qu’ils appliquent dans leur activité quotidienne les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, souligne Pennylane. Qui ajoute être également candidate à la phase pilote de la réforme pilotée par la DGFiP et dont la liste des heureux élus devrait être dévoilée en octobre.