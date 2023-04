Paprec rembourse son prêt garanti par l’Etat

Le numéro trois français du recyclage, Paprec, a annoncé le 13 avril, à l’occasion d’une présentation de ses résultats annuels aux investisseurs, le remboursement des 114 millions d’euros qui lui restaient de son prêt garanti par l’Etat (PGE). Une opération rendue possible par la signature d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) dont l’échéance est fixée à 2029, selon les analystes de Natixis.

Cette ligne remplace une facilité de 230 millions d’euros qui arrivait à échéance en 2024. Les banques Arkéa – soutien historique du groupe breton et de son patron Jean-Luc Petithuguenin –, BECM-CIC, BNP Paribas, BPCE-Natixis, Credit Agricole CIB, LCL et la Société Générale ont été rejoints par La Banque Postale et Banco Sabadell dans ce financement. Le nouveau prêt devrait être assortie d’objectifs de durabilité (sustainability-linked).

Après cette opération, la prochaine échéance de dette de Paprec est désormais mars 2025, la maturité de 575 millions d’euros d’obligations high yield à taux fixe. Le groupe porte aussi 450 millions d’euros d’obligations à taux fixe de maturité 2028.

Fitch remplace Moody’s

L’autre évolution importante pour Paprec tient à sa notation. Le groupe a annoncé qu’il sera désormais noté par S&P et Fitch, qui a entamé sa couverture avec une note BB/BB+, et non plus par S&P et Moody’s. Cette dernière «a toujours noté Paprec un cran de moins en raison de sa stratégie de croissance externe agressive et de sa tolérance à un niveau élevé de dette», rappelle l’analyste crédit de Natixis.

En 2022, Paprec a publié des revenus de 2,33 milliards d’euros, en hausse de 23% sur un an. Le spécialiste de la collecte et du recyclage a dégagé un Ebitda de 386 millions d’euros, contre 370 millions un an auparavant, mais sa marge a reculé de 3 points à 17%.