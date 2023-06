Orange voit vert

Comme le rappelle Jean-Michel Thibaud, directeur exécutif finance, performance et développement par intérim d’Orange, le géant des télécoms a «déjà émis des obligations durables et a récemment signé une ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros liée à des objectifs de performance durable». Le groupe vient de franchir une étape supplémentaire en publiant sa charte de financement durable, document plus couramment connu sous l’appellation de sustainability-linked financing framework. Comme son nom générique l’indique, le document donne le ton de la politique générale de financement d’un émetteur en lien avec sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).

Et Orange dit avoir avancé sur ce thème, évoquant un «nouveau modèle d’entreprise» comme le souligne Jean-Michel Thibaud. «A travers le plan stratégique Engage 2025, lancé en décembre 2019, Orange avait déjà fait le choix clair et engagé de placer sa responsabilité sociale au cœur de sa vision stratégique. Cela a été confirmé en février 2023 avec notre nouveau plan stratégique Lead the Future», détaille le dirigeant. Orange entend ainsi illustrer «l’intégration de la durabilité dans l’ensemble du Groupe permettant de créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes internes et externes». Orange ne peut tout de même pas éviter les tensions sociales internes.

La nouvelle charte décrit les principes auxquels Orange se conformera lors de l'émission d’instruments de financement liés à des objectifs de performance durable, notamment des obligations, prêts ou tout autre instrument lié à la durabilité. Le coût de financement de ces instruments pourra varier en fonction de l’atteinte par Orange de ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance.

KPI

Le framework présente les indicateurs clés de performance ou KPI (key performance indicators) associés, liés aux émissions de gaz à effet de serre dans le secteur numérique, jusqu’à une réduction de 45% des émissions directes et indirectes (scopes 1, 2 et 3) d’ici 2030 par rapport à 2020. Ainsi que l’objectif de 35% de femmes dans les r »seaux de management d’ici à 2025. Et celui d’atteindre, cumulativement depuis 2021, 2,5 millions de bénéficiaires aux ateliers et formations numériques d’ici 252025 et 6 millions d’ici 2030.

Orange souligne que l’agence Moody’s a délivré une opinion indépendante, dite second party opinion (SPO), relative à la nouvelle charte, établissant un score global de durabilité «très satisfaisant».