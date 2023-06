Moneycorp gagne au change

Pas de doute aux yeux de Cyril Léger, le directeur général de Moneycorp France, l’exercice dynamique que vient de vivre le groupe «est un signal fort et gage de solidité financière pour nos clients français, à qui nous proposons nos services depuis 9 mois déjà dans l’Hexagone».

Le spécialiste du change et des paiements internationaux a vu ses volumes de transactions presque doubler en 2022 (+91%) pour atteindre 73 milliards de livres (85 milliards d’euros aujourd’hui), pour un chiffre d’affaires en hausse de 58% à 220 millions. L’excédent brut d’exploitation ou Ebitda a enregistré un bond de 85% à 70,4 millions, correspondant à une amélioration de 5 points de la marge à 32%. Une performance engrangée selon Moneycorp notamment grâce à l’amélioration des réseaux de paiement et à la poursuite d’une gestion prudente des coûts. Le groupe relève tout de même que plus de 50% de ses revenus étant libellés en dollar, l’évolution du taux de change USD / GBP a eu un effet bénéfique sur ses chiffres financiers.

A lire aussi:

La marge d’Ebitda s’est d’ailleurs maintenue à 32% au premier trimestre 2023, sur fond de volumes de transactions en hausse de 75% et d’un chiffre d’affaires progressant de 22%.

La société se dit confiante pour l’année à venir.