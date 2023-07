L’horizon des notations en zone EMEA reste nuageux

Les vents se sont révélés relativement porteurs au deuxième trimestre pour les notations du portefeuille de l’agence Fitch Ratings en zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), en témoigne l’indicateur général de 22 relèvements de notations pour 12 abaissements. Côté marchés développés, 17 révisions à la hausse et 9 révisions à la baisse ont été décidées, contre respectivement 7 et 5 au trimestre précédent.

Fitch précise que les relèvements ont été principalement accordés au sein des catégories «BB» et supérieures, passant en avril pas l’hôtelier Accor de «BB+» à la catégorie investment grade («BBB-», perspective stable), «reflétant l’impact de l’amélioration des tendances dans les voyages qui a soutenu la révision des perspectives sectorielles sur l’hébergement mondial», pointe l’agence. En miroir, la plupart des dégradations de notations sur les marchés développés se sont produites, sur le trimestre écoulé, au sein des catégories «B» et en dessous, avec seulement deux dégradations de qualité investissement, affectant le spécialiste allemand de l’exploitation thermique des déchets EEW Energy from Waste et la société britannique d’immobilier logistique Segro.

Pression sur les résultats

La proportion de perspectives positives dans le portefeuille EMEA de Fitch a augmenté de trois points au deuxième trimestre, principalement parmi les entreprises de bonne qualité ayant fait preuve d’une amélioration soutenue de leurs performances. En parallèle, la proportion de perspectives négatives dans le portefeuille au sein des marchés développés est restée stable au cours des trois derniers trimestres entre 12% et 13%, ce qui est modérément plus élevé qu’au début de 2022, précise l’agence. En effet, certaines entreprises sont confrontées à une pression croissante due à la combinaison d’une baisse de la demande, d’une augmentation des coûts des intrants et des taux d’intérêt, aggravée par des conditions macroéconomiques incertaines. De quoi mettre une pression grandissante à l’horizon sur les profils de crédit et accroître le risque de révisions à la baisse des résultats.

Au sein des marchés émergents particulièrement, Fitch relève que la part toujours élevée de perspectives négatives, un quart environ, fait craindre des actions de notation négatives potentielles dans les douze à dix-huit prochains mois.