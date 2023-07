L’expert-comptable, conseil de poids pour les placements des trésoriers

«Précédemment, les entreprises devaient faire preuve d’inventivité pour percevoir quelques points de base de rémunération sur leurs placements de trésorerie, rappelle Alain Hervé, membre du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Depuis 2022, le retournement du cycle de taux est brutal avec un nouveau paradigme pour les placements de trésorerie». De fait, alors que l’hiver des taux négatifs a duré des années, son printemps a engendré un bourgeonnement spectaculaire des rendements proposés. Une étude vient scruter les défis et solutions que cela implique, pour la trésorerie tant à court qu’à moyen terme. Une enquête menée auprès de 400 trésoriers d’entreprise par Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, deux sociétés de gestion affiliées à Arkéa Investment Services.

Les principales préoccupations plus généralement mises en avant par les répondants sont d’ordre tant structurel (optimisation des flux de données, gestion de la fraicheur des informations) que conjoncturel (défaut de paiement, travail à distance, intégration des variables financières).

Fonds monétaires

Dans cet environnement complexe, une majorité de trésoriers (51%) indiquent que leur expert-comptable joue un rôle décisif pour les informer des solutions proposées en matière de gestion de trésorerie. Cet expert devance nettement les autres conseils externes physiques ou digitaux (17%), ou les webinaires et autres conférences dédiés (2%). Le statut de partenaire-clé de l’expert-comptable est déjà fort au sein des TPE et PME (42%) mais l’est encore bien davantage pour les ETI (56%) et au sein du SBF 120 (57%). Quant à la prestation concrète de services d’investissement, le baromètre avance que «la relation avec les partenaires reste globalement figée et ne semble qu’évoluer marginalement au regard des besoins». Avec dans près d’un cas sur deux (48%) une relation exclusive avec le partenaire bancaire traditionnel. Selon un trésorier interrogé, «l’établissement bancaire qui dispose de notre compte courant est notre prestataire / partenaire financier naturel. Sortir de ce cadre fait partie des exceptions». Pour un autre, «l’historique de la relation et la confiance instaurée constituent des éléments discriminants».

En parallèle, un tiers des trésoriers font appel à une société de gestion pour le placement de leurs excédents de trésorerie, un recours «encore insuffisamment systématisé» selon les promoteurs du baromètre. Alors même que, comme le souligne Alain Guélennoc, président du directoire Federal Finance Gestion, «les trésoriers d’entreprises sont les principaux apporteurs de capitaux sur nos fonds monétaires». Une majorité (57%) des trésoriers ne s’en remettant pas à l’expertise de sociétés de gestion justifient leur choix en estimant que les propositions de ces dernières nécessitent des horizons de placement longs. Un argument qui devance de très loin tous les autres : conditions de souscription / rachat trop complexes (18%), manque de confiance envers ces établissements (13%), manque de connaissance dans les propositions (10%) et connaissance limitée du prestataire lui-même (4%).

Pas de doute dès lors pour Alain Hervé chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, «nous devons nous adapter continuellement aux objectifs de liquidité et de rendement exprimés par le trésorier d’entreprise, en proposant une offre large et modulable». De fait, le critère de liquidité est le plus important pour les placements de court terme (moins de trois mois : il est cité par 56% des répondants, devant le rendement (49%) et la fiscalité (41%). A moyen et long terme, le rendement prend très largement le dessus des critères privilégiés de placement (82%), très loin devant la fiscalité et la durabilité à égalité citées par 63% des trésoriers du baromètre des affiliées d’Arkéa IS. A toute échéance, les critères de diversification et de volatilité se partagent les miettes, à 5% au mieux. Et comme le relève Alain Hervé, «le besoin de se positionner sur des produits plus sophistiqués pour optimiser la performance des placements est moins important que par le passé. Les trésoriers sont de plus en plus nombreux à privilégier une gestion sécurisante en matière de placements, avec l’objectif d’aligner principalement la liquidité et la rentabilité».

Mais que les placements soient performants ou liquides, les promoteurs du baromètre des trésoriers soulignent que trois-quarts d’entre eux (76%) «attendent de leurs prestataires avant tout une offre durable afin d’être alignés avec leurs objectifs RSE».