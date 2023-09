La Banque Centrale Européenne (BCE) augmente son taux directeur de 25 points de base et l’euro s’effondre face au dollar américain. C’est le signal que le marché considère que la BCE est allée trop loin dans le cycle de durcissement du loyer de l’argent et que cette dernière hausse des taux n’est probablement pas nécessaire.

Parité en vue

La zone euro est au bord de la récession avec des fondamentaux économiques qui se sont fortement dégradés ces derniers mois. Si on se base uniquement sur la dynamique économique et la divergence à l’œuvre entre les États-Unis et la zone euro, on peut estimer que la zone de croisière de l’EUR/USD devrait certainement être plus proche de la parité. L’Institut de la Finance Internationale est même plus pessimiste que nous avec un juste prix pour la paire estimé à 0,90. Ce qui est certain, c’est que la dépréciation de la monnaie unique ne va pas s’arrêter de sitôt.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.