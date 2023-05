L’euro pâtit de facteurs d’affaiblissement face au dollar

La baisse de l’euro, en particulier face au dollar américain, était d’abord un mouvement technique la semaine dernière. On constate désormais que d’autres facteurs viennent peser sur la monnaie unique. L’économie allemande, qui est notamment pénalisée par la faiblesse de la reprise chinoise et le dynamisme incertain du commerce mondial, est entrée officiellement en récession. S’ajoutent à cela les commentaires de certains membres de la Fed (comme Bullard) qui laissent entendre que la banque centrale américaine pourrait augmenter de nouveau ses taux alors que le consensus tablait jusqu’à présent sur une pause de politique monétaire jusqu’à la rentrée au moins. Si la Fed n’éclaircit pas rapidement son discours concernant la trajectoire à court terme des taux, nous pourrions avoir un accès de faiblesse de l’euro (qui refléterait en grande partie un renforcement du dollar américain).

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.