L’euro évolue dans un canal baissier

Nous sommes passés vendeur sur l’EUR/USD et l’EUR/CAD à court terme. Les deux paires évoluent dans un canal baissier ce qui laisse à penser que le potentiel de baisse n’est pas encore épuisé. L’annonce de l’entrée en récession de la zone euro (baisse du PIB de 0,1% au premier trimestre de cette année) est évidemment une mauvaise nouvelle. Nous doutons toutefois que cela joue beaucoup sur le positionnement des cambistes. A court terme, nous pensons que le potentiel de baisse de l’EUR/USD peut aller jusqu’à 1,0630. Tant que cette zone est préservée un rebond à long terme est encore possible.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.