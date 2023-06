Les PME et ETI françaises confirment leur résilience

Le point météo de la santé financière des PME et ETI françaises proposé ce jeudi 29 juin par la Banque de France a mis en lumière un ciel bleu assorti de quelques nuages. L’institution a scruté quelque 1,4 million de liasses fiscales à fin 2022. «Le tissu productif français est très résilient», s’est félicitée Emilie Quéma, directrice des entreprises à la Banque de France. Passant tout d’abord par la confirmation du rebond du taux de croissance du chiffre d’affaires, sur l’ensemble des secteurs marchands, l’hébergement et la restauration tirant la croissance l’an dernier côté PME. La progression est de 14% pour les ETI, 4 points de mieux qu’en 2021 après un recul de 7% en 2020.

La trésorerie (constituée ici du cash, des fonds monétaires, des créances clients court terme amputées des dettes fournisseurs court terme) «s’est érodée mais reste à des niveaux élevés», pointe Emilie Quéma. Elle est plus élevée à fin 2022 qu’avant la crise sanitaire dans tous les secteurs. Plusieurs effets conjoncturels expliquent le mouvement de normalisation selon la Banque de France, telle la reconstitution des stocks augmentant les besoins de financement ou la disparition à l’été 2022 du Fonds de solidarité.

Pour alimenter la croissance, la Banque de France salue des «volumes de financement vers les entreprises (qui) sont toujours importants». Ils ont progressé de 3,4% sur un an au deuxième trimestre 2023, tirés par des crédits bancaires en hausse de 5,7% et malgré des financements de marché en baisse de 0,6%. La Banque de France avance que «l’augmentation du taux d’endettement lié à la crise est effacée» et que les entreprises «sont bien capitalisées et continuent de renforcer leur solvabilité». Le taux de croissance des capitaux propres atteint l’an dernier 6% pour les ETI, 8% pour les PME hors microentreprises et 10% pour ces dernières.

A lire aussi:

Premier nuage dans le ciel bleu, Emilie Quéma signale sa vigilance quant au coût du crédit bancaire, particulièrement pour les plus petites structures qui en sont très dépendantes (87% à fin 2022 de l’endettement des PME hors microentreprises, aux côtés de 8% pour le crédit-bail 5% pour les dettes obligataires). Les PME subissent davantage la hausse des taux, nécessaire pour lutter contre l’inflation. Selon la Banque de France, leur taux d’intérêt annuel du financement bancaire était de 4,34% en avril 2023, contre 3,81% pour les ETI et 3,02% pour les grandes entreprises. L’écart de 130 points de base avec ces dernières n’était que de 17 pb fin 2021. «Les conditions du crédit bancaires restent tout de même bonnes», nuance Emilie Quéma. «La spécificité française se maintient d’un financement très majoritairement à taux fixe et de longue maturité, c’est un atout en période de hausse des taux, précise-t-elle. En comparaison d’autres pays, le crédit français aux entreprises reste abondant, peu cher et plus sûr».

Le panorama est donc celui «de très bons fondamentaux des entreprises françaises», salue Emilie Quéma. Qui pourtant évoque certains «points de vigilance» aux côtés du coût du crédit. A savoir les difficultés de recrutement dont témoignent nombre d’entreprises et qui freinent leur développement. Ou encore le nombre de défaillances, remontant en flèche mais depuis des niveaux très faibles et toujours inférieurs à la moyenne historiques, «il s’agit d’un phénomène de normalisation, toute économie connaît des défaillances, et aujourd’hui le nombre des créations dépasse largement celui des disparitions», relève Guillaume Richet-Bourbousse, responsable de l’Observatoire des entreprises à la Banque de France. En tant par ailleurs que rapporteur de l’Observatoire des délais de paiement, il souligne qu’il s’agit de «continuer à progresser» sur ce terrain où «les PME restent les bons élèves». La cotation Banque de France de 200 entreprises a été abaissée en 2022 en punition d’un mauvais comportement de paiement.